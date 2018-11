Čekanju je kraj: Stigao je prvi telefon sa savitljivim ekranom!

U proteklih nekoliko mjeseci više puta smo mogli čuti najave iz Samsunga i Huaweija kako ćemo uskoro vidjeti njihove prve telefone s ekranima koji se mogu preklopiti. Međutim, ove divove prestigao je slabo poznati kalifornijski startup koji je sada izbacio prvi telefon s preklopnim ekranom.

I ne, ne radi se tu o preklopnim telefonima prošlosti, već kao što možete vidjeti na fotografiji, glavna zamisao ovakvog preklopnog uređaja je da jednostavnim potezom možete dobiti duplo veći ekran za gledanje filmova ili igranje igara. I to ekran koji je jedna cjelina, a ne dva ekrana poput onog što smo vidjeli na ZTE-ovu Axonu M.

Foto: Royole

Startup Royole je svoj telefon FlexPai predstavio u Pekingu, a kad je rastvoren uređaj ima ekran od 7,8 inča. Zaklopite li ga, imat ćete tri ekrana, dva sa svake strane te jedan na rubu uređaja.

Kompanija planira telefon ponuditi kroz tri online prodajne akcije u Kini, no mnogima će velika prepreka u kupnji biti cijena od 1290 do 1863 dolara - ovisno o memoriji i kapacitetu.

Kako bi podigli popularnost svojeg telefona, osnivač kompanije Bill Liu najavio je da će uložiti 25 milijuna eura u razvoj apklikacija i softvera za svoj telefon, prenosi BBC.

I can't speak for Samsung...



...but I do know that LG plans to unveil a foldable phone at its 2019 CES keynote.