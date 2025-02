Prirodoslovna olimpijada EU: Najbolji mladi znanstvenici iz čak 23 zemlje dolaze u Zagreb

Ova Olimpijada je prozor u svijet, mogućnost da pokažete Hrvatsku, hrvatske učenike i Zagreb u najboljem svjetlu. Ovakvi projekti zaslužuju podršku javnosti i nadležnih institucija jer pokazuju kakva je Hrvatska s mladim ljudima, rekao je za 24sata dr. sc. Burkhard Schroeter, član Upravnog odbora Prirodoslovne olimpijade Europske unije (EOES).

EOES će se ovoga proljeća održati upravo u Zagrebu, koji će ugostiti više od 140 učenika iz 23 zemlje EU te stotinjak njihovih mentora. Organizator svih događanja je Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu sa strukovnim društvima. Kako napreduju pripreme jučer su provjerili dr. sc. Schroeter i predsjednik EOES-a Jonas Forshamn. U razgovoru za 24sata zaključili su kako će od 26. travnja do 3. svibnja Zagreb biti prava prijestolnica znanosti za mlade.

Foto: 24sata

'Ovo će im biti najbolji tjedan'

- Siguran sam da će se svi osjećati vrlo dobrodošlo. Vrijeme će svakako imati utjecaja, danas je hladno, ali bit će divno. I mislim da će imati visoka očekivanja. Dolaze nam studenti, učenici iz 20-ak zemalja, i susrest će i druge poput sebe, oni su jako zainteresirani za znanost i jako su dobri u njoj. Oni su štreberi u najboljem smislu te riječi. Program je jako dobro sastavljen, prostori u kojima će se odvijati Olimpijada izgledaju vrlo interesantno, siguran sam da će im ovo biti najbolji tjedan u životu - istaknuo je Forshamn.

Prirodoslovna olimpijada jedno je od međunarodnih natjecanja za koja se učenici biraju kroz nacionalna natjecanja. Hrvatska ima jedan od najrazvijenijih sustava poticanja i provjere djece, kroz natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. PMF već godinama upravo iz ovih natjecanja selektira učenike srednjih škola, koje potom priprema za zahtjevna međunarodna natjecanja.

- Vaš sustav je dobar jer obuhvaća sve škole, a to daje priliku svoj djeci da se uključe. Želimo postići da se što više mladih zainteresira za znanost, STEM, inženjerstvo... Mislim da pridonosimo tome na jako dobar način, potičemo entuzijazam mladih kroz selekcijske procese i natjecanja. Moje iskustvo je da cijelim putem susrećete vrlo entuzijastične učenike, bez obzira na to uspiju li doći do državne razine ili međunarodnih natjecanja. Želimo dodatno zainteresirati i nastavnike, da svojim najboljim učenicima daju priliku za napredak - ističe Forshamn.

Foto: eoes

'Treba početi od najranije dobi'

Burkhard Schroeter kaže kako u Njemačkoj kroz pet nacionalnih natjecanja godišnje prođe 10.000 učenika.

- Mnogi učenici ni ne znaju da su dobri u znanosti, pa kroz ova natjecanja to osvijeste, otkrivaju nove talente. Posebno učenice. Mnoge misle kako, primjerice, fizika nije za njih, ali se pronađu u tome - ističe Forshamm i nastavlja:

- Važno je u mladima buditi interes za znanost još od predškolskih dana. Do srednje škole mi izgubimo jako mnogo potencijalnih talenata. To bi mogao biti ključ za zadržavanje mladih u ovim područjima, gdje je globalno golema konkurencija, posebno u SAD-u i Aziji.

Bogat program za natjecatelje

U organizaciju olimpijade uključeno je 20-ak članova Znanstvenog i Organizacijskog odbora iz redova nastavnog i stručnog osoblja PMF-a, 54 volontera i 30-ak članova nastavnog tehničkog osoblja PMF-a. Sudionici će posjetiti Nacionalni park Plitvička jezera i Park prirode Medvednica, obići grad Zagreb i Botanički vrt, dvorac Trakošćan te Muzej krapinskih neandertalaca, Muzej iluzija i Hrvatski prirodoslovni muzej.

Foto: Privani album

Olimpijada se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske i rektora Sveučilišta u Zagrebu. Partneri u organizaciji natjecanja su Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, XV. gimnazija Zagreb, Škola primijenjene umjetnosti i Agronomski fakultet.

Financijsku podršku natjecanju u vidu usluga i donacija pruža niz javnih ustanova i tvrtki poput Turističke zajednice grada Zagreba, Zoološki vrt grada Zagreba, Hrvatski prirodoslovni muzej, Nacionalni park Plitvička jezera, Model Educa, Selvita d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Jadran Galenski Laboratorij (JGL), prehrambene industrije KRAŠ, Vindija i Koestlin, BIOcentar, A1, Ru-Ve, Vodoskok d.o.o. te solane Ston, Nin i Pag.