Nakon 26 godina: Samsung više nije najvrijednija korejska tvrtka, evo tko ga je prestigao

U povijesnom preokretu na južnokorejskoj burzi, proizvođač čipova SK Hynix pretekao je tehnološkog diva Samsung Electronics i postao najvrjednija kompanija u zemlji. Ovim je događajem okončana Samsungova dominacija koja je trajala punih 26 godina, a promjenu na vrhu izravno je potaknuo globalni procvat umjetne inteligencije (AI) i golema potražnja za naprednim memorijskim čipovima.

SK Hynix, kompanija koja je prije dva desetljeća bila na rubu bankrota, danas je jedan od najvećih pobjednika AI revolucije. Rast vrijednosti njezinih dionica doveo je do tržišne kapitalizacije od 2.080,4 bilijuna wona, što je otprilike 1,35 bilijuna dolara. U isto vrijeme, tržišna vrijednost Samsung Electronicsa, isključujući povlaštene dionice, pala je na 2.066,7 bilijuna wona. Iz Samsunga su napomenuli kako bi se, uključivanjem povlaštenih dionica, njihova ukupna tržišna kapitalizacija popela na 2.246,4 bilijuna wona.

Uspon temeljen na specijaliziranim čipovima

Stručnjaci se slažu kako je strelovit uspon SK Hynixa izravno povezan s eksplozijom potražnje za memorijom visoke propusnosti (HBM), ključnom komponentom u sustavima umjetne inteligencije koje pokreću servise poput ChatGPT-ja. Kompanija se pozicionirala kao vodeći dobavljač HBM čipova za tehnološke divove kao što su Nvidia i Google, čime je stekla presudnu prednost na tržištu.

Ovaj strateški fokus na specijalizirane memorijske čipove pokazao se ključnim u trenutnom tržišnom okruženju. Za razliku od SK Hynixa, Samsung ima znatno diverzificiraniji portfelj koji uključuje i potrošačku elektroniku poput pametnih telefona i televizora, što je usporilo njegov rast u usporedbi s agilnijim konkurentom.

Promjena paradigme u industriji

Umjetna inteligencija iz temelja je promijenila globalnu industriju poluvodiča. Specijalizirani memorijski čipovi, koji su se nekada smatrali običnom robom, sada su postali ključni dijelovi infrastrukture koja pokreće najnaprednije AI modele.

Analitičari ističu kako su investitori prepoznali ovaj trend i sada više vrednuju kompanije koje su izravno povezane s najbrže rastućim segmentima AI revolucije.

\u200B- Pojava prilagođene AI memorije iz temelja je promijenila ekonomiku industrije i omogućila SK Hynixu da se nametne kao tržišni lider - izjavio je Kim Sunwoo, viši analitičar u tvrtki Meritz Securities.

Nevjerojatan poslovni preokret

Današnji uspjeh SK Hynixa još je impresivniji kada se uzme u obzir njegova prošlost. Kompanija, tada poznata kao Hynix Semiconductor, 2002. godine nalazila se na rubu propasti zbog ogromnih dugova i bila je blizu prodaje američkom konkurentu Micronu. Njezin povratak i uspon na vrh južnokorejskog gospodarstva predstavlja jedan od najvećih poslovnih preokreta u modernoj povijesti zemlje. Iako Samsung i dalje ostaje tehnološki iznimno relevantan, tržište je trenutno nagradilo specijalizirani i fokusirani pristup koji je SK Hynixu omogućio da iskoristi val umjetne inteligencije.