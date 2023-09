Projekt 'Alati za moderno doba' u osnovnim školama želi suzbiti rizična ponašanja na internetu

Hrvatski Telekom je u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom (ERF) Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo projekt „Alati za moderno doba“, prvi strukturirani i znanstveno utemeljeni program kojem je cilj prevenirati rizična ponašanja osnovnoškolaca, primarno učenika 7. i 8. razreda, ali i adolescenata u virtualnom okruženju.

Znanstvena istraživanja koja su bila polazište za izradu programa pokazuju niz rizičnih ponašanja adolescenata na internetu, a koja rezultiraju ozbiljnim negativnim posljedicama u području mentalnog zdravlja te interakcijama u stvarnom svijetu, navode iz HT-a.

Program „Alati za moderno doba“ će se provoditi u osnovnim školama diljem Hrvatske, a navodi se kako je nužan jer 30 posto učenika u Hrvatskoj koristi internet više od četiri sata dnevno, a četvrtina njih i sami prepoznaju kako su previše uronjeni u virtualni svijet.

Pritom 50 posto adolescenata provjerava društvene mreže čim im stigne notifikacija, bez odgađanja i bez obzira što se događa u njihovom realnom okruženju. Jedan posto srednjoškolaca zadovoljava kriterije ovisnosti o internetu, a 20 posto ih već manifestira probleme povezane s prekomjernim korištenjem interneta, što bi značilo zabrinjavajućih četiri učenika po razrednom opredjeljenju.

O programu „Alati za moderno doba“

Foto: Hrvatski Telekom

Preventivni program koji je razvio ERF, a provodi ga u suradnji s Hrvatskim Telekomom, obuhvaća 11 strukturiranih i interaktivnih radionica za učenike, a koje će provoditi educirani stručni suradnici i nastavnici.

Autorski tim ERF-a sastoji se od stručnjaka s višegodišnjom praktičnom, znanstvenom i nastavnom ekspertizom u području rizičnih ponašanja i bihevioralnih ovisnosti, te s iskustvom u razvoju znanstveno-utemeljenih intervencija usmjerenih prema djeci i mladima.

U prvoj godini projekta će se za buduće voditelje preventivnog programa osigurati šest trodnevnih edukacija u Zagrebu (dvije edukacije), Osijeku, Rijeci, Varaždinu i Dubrovniku. Edukacije se provode u okviru Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Po uspješnom završetku edukacija, stručni suradnici i nastavnici će provoditi program kao dio sustavnih preventivnih školskih aktivnosti.

Kvalitetna edukacija budućih voditelja programa ključna je za uspješnost intervencija, budući da se na taj način osigurava kontinuirano i učinkovito preventivno djelovanje u hrvatskim školama, ne samo sadašnjih nego i budućih generacija osnovnoškolaca, navodi se u HT-u.

Predavanja za roditelje i učitelje

Dodatan element programa su i interaktivna predavanja za roditelje učenika, a kako bi dobili točne i relevantne informacije za prepoznavanje potencijalnih rizika za djecu na internetu. Organizirat će se i predavanja za nastavnike.

Program je već testiran i pokazao se učinkovitim u osnaživanju socijalno-emocionalnih vještina kod učenika koje im omogućuju kvalitetnije nošenje sa stresom, kritičko razmišljanje i povećanje kvalitete odnosa u virtualnom, ali i fizičkom svijetu, navodi se.

Radionice, njih 11 kroz 11 tjedana, će biti interaktivne te će se koristiti razne tehnike rada, neke od njih uključuju i audio i video materijale. Svi učenici će pritom dobiti i radne bilježnice koje im po završetku program ostaju, a one su ciljano u tiskanom obliku, pojasnili su na naš upit iz HT-a kako bi trebale izgledati te radionice. U svakoj od njih učenici će prolaziti određene module koji se tiču određenih ponašanja.

Kako će to izgledati?

Program će biti uvršten u temeljne akte školskih ustanova, poput Školskog kurikuluma i Školskog preventivnog programa te prema organizacijskim mogućnostima škole provodit će se u sklopu satova razredne zajednice ili predmetne nastave.

- S obzirom da su škole iskazale veliki interes i želju za sudjelovanjem u programu, dapače njihov interes višestruko nadmašuje plan za planove provedbe u prvom valu programa koji uključuje pet gradova i više od 100 škola iz 17 županija, nije upitna mogućnost implementacije programa u nastavni proces - rekli su iz HT-a.

'Tehnologiju treba koristiti odgovorno i sigurno'

Foto: Hrvatski Telekom

- U Hrvatskom Telekomu uvjereni smo kako je tehnologija preduvjet napretka i da ima transformativnu moć. Ne samo u kontekstu gospodarstva već stvaranja digitalne platforme putem koje djeca i mladi mogu ostvariti svoje potencijale. To je i razlog zašto već dugi niz godina omogućavamo STEM obrazovanje, razvijamo digitalne alate i provodimo programa opismenjavanja. Kako bi od tehnologije dobili ono najbolje važno je koristiti se njome na odgovoran i siguran način, svjesni svih karakteristika digitalnog okruženja, a to se pogotovo odnosi na djecu i njihovo ponašanje online. Naša želja je kroz suradnju s ERF-om i provođenjem 'Alata za moderno doba', koji je prvi znanstveno utemeljeni program prevencije rizičnog ponašanja u digitalnom svijetu, u osnovnim školama napraviti potreban pomak i generacijama školaraca omogućiti još sretnije i bezbrižnije školovanje i odrastanje. U prvom valu program će se provoditi u pet gradova, uz sudjelovanje više od 100 škola iz 17 županija, a želja nam je narednih godina pokriti čitavu Hrvatsku“, izjavio je Igor Vukasović, direktor korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma.

Rezultati istraživanja ponašanja su zabrinjavajući

Pokretanjem sustavne prevencije rizičnih ponašanja na internetu želi se umanjiti postojeće zabrinjavajuće statistike, posebno vezano uz rizično ponašanje u virtualnom okruženju.

Istraživanja pokazuju da je čak 10 posto djece doživjelo neugodno iskustvo na internetu, a djeca koja doživljavaju nasilno ponašanje preko interneta češće doživljavaju i nasilno ponašanje u realnom okruženju. Također, svaki drugi mladi adolescent zaprimi sadržaj seksualne tematike i od poznatih i od nepoznatih osoba, a 20 posto ih je prosljeđivalo tuđi seksualni sadržaj bez pristanka te osobe. Čak dvije trećine adolescenata dopisivalo se s osobom koju su upoznali online, a trećina ih je pokazalo iznimno rizično ponašanje otišavši na susret s takvom osobom, bez znanja roditelja.

- Neosporna je potreba za preventivnim djelovanjem u ovom području. Digitalne tehnologije izuzetno se brzo razvijaju, atraktivne su i u mnogočemu korisne za naš svakodnevni život. Istovremeno, poznati su i određeni rizici virtualnog okruženja koji mogu dovesti do ekscesivnog ponašanja, a koje svakako želimo prevenirati. Ovaj program razvijali smo nekoliko godina te on pokazuje obećavajuće učinke. Ulaganje u razvoj socio-emocionalnih vještina djece i mladih specifično u ovom području izuzetno je bitno jer upravno one predstavljaju temeljne kompetencije koje doprinose pozitivnim razvojnim ishodima i digitalnoj pismenosti. Sretni smo da je Hrvatski Telekom prepoznao vrijednost ovog projekta i spremnost na zajedničku suradnju kako bismo osigurali dugoročne, održive i sveobuhvatne preventivne intervencije na nacionalnoj razini. Interes i odaziv nastavnika i stručnih suradnika u školama je izniman, što nam potvrđuje da aktualno djelujemo prema rizicima koji obilježavaju njihove svakodnevne interakcije s djecom“, zaključio je prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Projekta.

Foto: Hrvatski Telekom

Tko to plaća?

Iz Hrvatskog Telekoma pojasnili su da se program Alati za moderno doba provodi u zajedničkoj suradnji Hrvatskog Telekoma i ERF-a. Program koji je razvio tim stručnjaka s Edukacijskog-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobio je pozitivno stručno mišljenje i podršku AZOO (Agencija za odgoj i obrazovanje) te suglasnost za provedbu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

- Hrvatski Telekom kao partner ERF-a organizacijski, operativno i financijski podupire program u sklopu svoje strategije društveno-odgovornog poslovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje daju isključivo stručnu podršku cjelokupnom projektu - pojasnili su.