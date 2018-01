Pronašli 'vrijedan meteor' pa otkrili da je to izmet iz aviona

Indijci iz ruralnih područja na sjeveru zemlje bili su vrlo uzbuđeni kada je u nedjelju na farmu pao - meteor. Skupili su njegove dijelove i spremili ih u frižidere kako bi ih mogli prodati. Inače, dijelovi meteora mogu vrijediti i nekoliko tisuća dolara.

Meteor žuto-smeđe boje izgledao je zaleđeno, bio je težak oko 10 kilograma te napravio rupu u zemlji nešto manju od pola metra.

