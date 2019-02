Prostrana i pametna B-klasa: Mercedes prkosi SUV vladavini

Nova B-klasa obilježava početak nečega što su u Mercedesu nazvali godinom novih kompaktnih modela jer 2019. stiže mnogo novih manjih automobila ovoga proizvođača.

Dizajnerski, ali i tehnološki B-klasa se bazira na aktualnoj A-klasi. Ima najbolju aerodinamiku u konkurenciji monovolumena, s aerodinamičkim koeficijentom koji iznosi 0,24. Auto je veći od svojega prethodnika, u dužinu mjeri 442 centimetra.

Foto: Mario Pavlovic

Ovisno o snazi motora, nude se dvije verzije stražnjeg ovjesa, a u ponudi je i aktivni ovjes. Sve ovo upućuje na zaključak kako je novi Mercedes među najboljima po voznim karakteristikama u klasi kompaktnih monovolumena. Ponudu motora čine benzinci sa 136, 163, 190 i 224 KS, a dizelski motori razvijaju 116, 150 i 190 KS. Svi motori zasad dolaze isključivo u kombinaciji s automatskim mjenjačima s dvostrukom spojkom i sedam ili osam brzina.

Osnovni benzinski model stoji 236.715 kuna, a najjeftiniji dizelaš 245.390 kuna.

Jedan od najljepših monovolumena

Foto: Mario Pavlovic

Ovaj monovolumen je, jasno je na prvi pogled, mnogo atraktivniji od svojega prethodnika. Dizajn, pogotovo prednjeg dijela, uvelike je inspiriran A-klasom, no kad bolje pogledate, razlike su ipak velike. B-klasa je umjerenija i manje sportskog karaktera, što je logično s obzirom na to da se očekuje kako će prosječan kupac B-klase biti obiteljski čovjek više orijentiran na praktičnost nego izgled. No usporedimo li B-klasu s konkurentima, jasno je da Mercedes ima jedan od najljepših kompaktnih monovolumena na tržištu.

Inteligentni automobil

Foto: Mercedes Benz

Iz A-klase je preuzet inteligentni MBUX, sustav upravljanja infotainmentom i drugim funkcijama vozila. Unutrašnjost izgleda vrlo slično onoj u A-klasi, vrlo je prostrana, a u prtljažnik stane 455 litara. U B-klasi vozač sjedi sedam centimetara više nego u A-klasi, no u unutrašnjosti još ima mnogo više mjesta za glavu. Od kraja godine u ponudi će biti i pomična stražnja klupa.