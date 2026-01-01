Obavijesti

SPEKTAKL NA KRAJU GODINE

VIDEO Vatrena kugla iznad Brazila pretvorila je noć u dan

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Reuters

Objekt je ušao u Zemljinu atmosferu na visini od 92 kilometra. Njegov vatreni put trajao je sedam sekundi prije nego što se u potpunosti raspao na visini od 35 kilometara

Stanovnike južnog Brazila u utorak navečer iznenadio je prizor koji je noć nakratko pretvorio u dan. Nebo iznad savezne države Rio Grande do Sul obasjala je vatrena kugla golemog sjaja, a spektakularni nebeski događaj zabilježile su kamere Zvjezdarnice Heller & Jung, ponudivši impresivan završetak astronomske godine.

Meteorit prati svijetlu putanju preko brazilskog neba uoči novogodišnje noći 01:01
Meteorit prati svijetlu putanju preko brazilskog neba uoči novogodišnje noći | Video: 24sata/reuters

Posljednja velika vatrena kugla godine

Meteor, poznat kao "fireball" zbog svoje iznimne svjetline, zabilježen je u 22:35 po lokalnom vremenu. Prema analizi direktora zvjezdarnice, profesora Carlosa Fernanda Junga, objekt je ušao u Zemljinu atmosferu na visini od 92 kilometra. Njegov vatreni put trajao je sedam sekundi prije nego što se u potpunosti raspao na visini od 35 kilometara iznad područja Santana do Livramento.

Ono što ovaj događaj čini posebnim jest njegov intenzivan sjaj, koji je dosegnuo magnitudu od -9,0. Time je bio višestruko sjajniji od Venere, najsjajnijeg planeta na noćnom nebu, a njegov bljesak približio se sjaju punog Mjeseca.

Svjedočanstva i znanstveni značaj

Događaj je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a svjedoci iz nekoliko gradova javljali su o iznenadnom bljesku. "Osvijetlio je čitavo nebo", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Bilo je prelijepo!". Ovakvi prizori nisu samo spektakularni, već i znanstveno dragocjeni.

Zvjezdarnica Heller & Jung, opremljena mrežom kamera, igra ključnu ulogu u bilježenju ovakvih fenomena. Podaci prikupljeni tijekom raspadanja meteora omogućuju analizu putanje i sastava objekta, nudeći uvid u porijeklo materijala iz ranog Sunčevog sustava.

Profesor Jung je u objavi istaknuo kako je ovo možda bila "posljednja velika vatrena kugla 2025. godine". Ovaj prizor bio je snažan podsjetnik na stalnu dinamiku svemira i važnost kontinuiranog nadzora nebeskih tijela koja prolaze blizu Zemlje.

