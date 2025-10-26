Provjerili smo cijene zimskih guma u Hrvatskoj i Sloveniji. Evo isplati li se do 'dežele'?
Usporedili smo ponudu domaćih web-trgovina s dvije najčešće slovenske adrese kako bismo vidjeli gdje se stvarno više isplati. Važno je imati na umu da cijena jako ovisi o dimenziji, indeksu nosivosti i brzine te akcijama, pa ispod navodimo realne raspona po primjerima koji su trenutno dostupni. U galeriji ćemo za svaki model staviti po dvije fotke i kratke natpise sa cijenama
Hankook Winter i*cept evo3 W330 HR - Vulkal dostupne W330 dimenzije 18–19” oko 132 do 171 €, Gumelider 19” varijante već od ~118 €; RS3/W462 kao alternativa u 16” kreće oko 95 do 105 €. | Foto: lasic.si