PRIPREMA ZA ZIMU Provjerili smo cijene zimskih guma u Hrvatskoj i Sloveniji. Evo isplati li se do 'dežele'?

Usporedili smo ponudu domaćih web-trgovina s dvije najčešće slovenske adrese kako bismo vidjeli gdje se stvarno više isplati. Važno je imati na umu da cijena jako ovisi o dimenziji, indeksu nosivosti i brzine te akcijama, pa ispod navodimo realne raspona po primjerima koji su trenutno dostupni. U galeriji ćemo za svaki model staviti po dvije fotke i kratke natpise sa cijenama