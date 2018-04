Prvi put u svijetu: Ranjenom vojniku presadili penis i mošnje

U američkoj John Hopkins bolnici vojniku koji je ranjen u Afganistanu transplantirali su penis i skrotum (mošnje). To je prva takva operacija u svijetu. Liječnici se nadaju da će mladić povratiti i seksualne funkcije

- Kada sam se probudio poslije operacije, konačno sam se osjetio normalnije s određenim nivoom samopouzdanja - rekao je američki vojnik kojeg su devet estetskih kirurga i dva urologa 26. ožujka operirali u poznatoj američkoj bolnici John Hopkins.

Operirali su ga punih 14 sati, a u svom priopćenju javnosti kazali su kako da nadaju da će transplantacijom pacijent vratiti "seksualne i urinarne funkcije" . Vjeruju da će se potpuno oporaviti u roku 6 do 12 mjeseci.

