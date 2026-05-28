Prvi takav slučaj: CNN tužio Perplexity AI zbog masovnog kopiranja njihovog sadržaja

Medijska kuća CNN podnijela je tužbu protiv startupa Perplexity AI, tvrdeći da njihov alat za odgovore temeljen na umjetnoj inteligenciji nezakonito kopira i koristi tisuće njihovih članaka za obuku svojih modela. Ova tužba, prva takve vrste od jedne velike televizijske kuće, predstavlja značajnu eskalaciju u pravnoj borbi između medijskih organizacija i tehnoloških tvrtki oko korištenja sadržaja zaštićenog autorskim pravima.

Tisuće članaka preuzete bez dopuštenja

U tužbi podnesenoj saveznom sudu u New Yorku, CNN navodi da je Perplexity nezakonito preuzeo i iskoristio više od 17.000 njihovih članaka, fotografija i videozapisa. Navodi se da alati koje nudi Perplexity, poput "motora za odgovore" i AI preglednika Comet, generiraju odgovore koji sadrže "doslovne" ili gotovo doslovne dijelove CNN-ovog novinarskog rada, često bez odgovarajućeg navođenja izvora ili kompenzacije. CNN tvrdi da takva praksa izravno šteti njihovom poslovnom modelu jer stvara zamjenu za originalno izvještavanje, čime preusmjerava promet i potencijalne prihode od pretplate s njihovih platformi. U jednom od primjera navedenih u tužbi, CNN optužuje Perplexityjev alat da je, nakon što je kao upit unesen samo naslov, reproducirao "značajne doslovne dijelove" njihovog članka "Što je sljedeće za Minneapolis? Nesigurno obećanje, rastuće napetosti i borba za kontrolu". Osim toga, navodi se da Perplexity korisnicima pruža i informacije koje se nalaze iza CNN-ovog pretplatničkog zida.

Neuspjeli pregovori i ignoriranje zahtjeva

Sukob je dodatno zaoštren činjenicom da su dvije tvrtke prethodno vodile pregovore o licenciranju. Prema navodima iz tužbe, razgovori o ugovoru koji bi omogućio Perplexityju korištenje CNN-ovog sadržaja unutar svoje pretplate Comet Plus propali su "zbog nemogućnosti dogovora o više pitanja, uključujući ograničenja korištenja CNN-ovog sadržaja u odgovorima korisnicima". Nakon što je CNN u studenom odustao od sporazuma, poslali su pismo Perplexityju tražeći da prestanu koristiti njihov sadržaj i zaštićene znakove bez dopuštenja. Na to pismo, tvrdi CNN, Perplexity nikada nije odgovorio. Medijska kuća također optužuje startup da je ignorirao njihove napore "da prepoznaju ili blokiraju Perplexityjeve neidentificirane alate za prikupljanje podataka" s njihovih stranica. Zbog svega navedenog, CNN traži odštetu i trajnu zabranu onoga što smatraju nezakonitim postupanjem.

Šira pravna bitka medija i tehnoloških divova

CNN se pridružio dugačkom popisu medijskih kuća koje su već pokrenule pravne postupke protiv Perplexityja zbog kršenja autorskih prava. Među njima su The New York Times, Dow Jones (vlasnik The Wall Street Journala), The Chicago Tribune, Encyclopedia Britannica i Merriam-Webster. Ovi pravni sporovi protiv AI tvrtki dio su šireg napora industrije da se uspostave pravni presedani i osigura naknada za korištenje novinarskog sadržaja u razvoju i radu generativnih AI modela. Medijske tvrtke tvrde da "struganje" njihovog sadržaja za izgradnju komercijalnih AI proizvoda predstavlja "kleptokraciju sadržaja" i masovno iskorištavanje njihovih značajnih ulaganja u novinarstvo. Financijski ulozi su ogromni; jedna industrijska analiza procjenjuje da bi sažeci pretrage koje generira umjetna inteligencija mogli smanjiti promet izdavača za 20 do 60 posto, što bi dovelo do godišnjeg gubitka prihoda od oglašavanja od približno dvije milijarde američkih dolara na razini sektora.

Argumenti obrane i dvostruka strategija industrije

S druge strane, tehnološke tvrtke često se pozivaju na doktrinu "poštene upotrebe" (fair use) američkog zakona o autorskim pravima, tvrdeći da je korištenje javno dostupnog internetskog sadržaja za obuku modela dozvoljeno. Reagirajući na tužbu, glasnogovornik Perplexityja Jesse Dwyer dao je kratku izjavu.

​- Ne možete zaštititi činjenice autorskim pravima - poručio je Dwyer.

Njegov stav dijeli i izvršni direktor tvrtke, Aravind Srinivas, koji je ranije izjavio da je funkcija Perplexityja sažimanje informacija s weba, slično onome što radi novinar, te da nijedan izdavač ne bi trebao imati vlasništvo nad objavljenim činjenicama. Pravni stručnjaci napominju da ishodi ovih slučajeva nipošto nisu sigurni te da će sudovi morati procijeniti ključne faktore, poput toga je li upotreba sadržaja bila "transformativna" i kakav je njezin utjecaj na tržište za originalno djelo. Dok se pravne bitke zaoštravaju, razvija se i paralelni trend: sve veći broj ugovora o licenciranju između izdavača i AI tvrtki. Mnogi veliki izdavači, poput The Associated Pressa, Axel Springera i News Corpa, potpisali su značajne ugovore s tvrtkama kao što je OpenAI. Perplexity je također sklopio partnerstva s nekim izdavačima, uključujući TIME, Fortune i Der Spiegel, preferirajući modele dijeljenja prihoda umjesto izravnih licenci. Ishodi ovih visokoprofilnih tužbi, poput one koju je pokrenuo CNN, nesumnjivo će oblikovati budućnost odnosa između medijske industrije i svijeta umjetne inteligencije.

*uz korištenje AI-ja