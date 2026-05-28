VIDEO Budućnost mode? Robo manekeni nosili reviju u Seulu

Roboti i ljudski modeli prošetali su pistom u usklađenim modnim kombinacijama u Seulu u četvrtak na modnoj reviji koju je organizirala južnokorejska tehnološko-zabavna tvrtka Galaxy Corporation
Događaj pod nazivom „MACH33: Physical AI Fashion Show” održan je u Galaxy Robot Parku u Seulu, a publika je mogla vidjeti robote koji su se na pisti pojavljivali zajedno s ljudskim modelima u koordiniranim outfitima.
Roboti odjeveni u plašteve prvi su izlazili na pistu, nakon čega su dvije manekenke skidale plašteve i otkrivale njihove modne kombinacije. Iza njih su zatim dolazili ljudski modeli odjeveni u iste kreacije te zajedno pozirali s robotima.
Roboti i modeli izveli su i sinkroniziranu koreografiju, spajajući modu, robotiku i performans u jedinstven scenski nastup.
„Vjerujem da će jednog dana ljudi nositi modu inspiriranu robotima, a roboti robotsku modu inspiriranu ljudima”, izjavio je izvršni direktor Galaxy Corporationa Choi Yong-ho. „Zato smo odlučili organizirati modnu reviju fizičke umjetne inteligencije jer želimo pomoći u stvaranju takvog svijeta.”
Iz Galaxy Corporationa poručili su kako cilj revije nije prikazati robote kao zamjenu za ljude, već kao pratitelje sposobne dijeliti emocije i filozofiju s čovjekom. Tvrtka ističe da je događaj spojio modu, performans i robotsku tehnologiju kako bi predstavio mogući smjer razvoja nove ere fizičke umjetne inteligencije.
