Prvo digitalno osiguranje: Kroz Laqo sada možete policu i kasko kupiti online, ali i prijaviti štetu

Croatia osiguranje ulaže 200 milijuna kuna u digitalizaciju, a LAQO je osiguranje automobila kroz koje korisnici online mogu ugovoriti policu obveznog i kasko osiguranja. Tu je i bonus za one koji manje voze

<p>Vozači u Hrvatskoj odsad mogu policu obveznog i kasko osiguranja ugovoriti potpuno digitalno i to u par klikova za samo jednu minutu kroz LAQO. To je prvo hrvatsko potpuno digitalno osiguranje koje su danas predstavili čelnici Croatia osiguranja, čime su se priključili nekolicini europskih zemalja sa sličnim uslugama.</p><p>Na Android i iOS uređajima, dostupna je i LAQO aplikacija u kojoj korisnici mogu vidjeti sve dokumente, a kroz aplikaciju moguće je brzo i jednostavno prijaviti štetu, a, ukoliko je sve u redu, ponuda stiže već u roku od 24 sata. Kako su rekli iz Croatije, korisnici će moći prijaviti štetu u svim slučajevima.</p><p>- Pametnim digitalnim rješenjima, kao što je LAQO, Croatia osiguranje odgovara na izazove budućnosti. Ponosan sam što smo okupili tim izvrsnih stručnjaka u Croatiji, spojili njihovo znanje i inovativnost te razvili potpuno digitalno osigurateljno rješenje, koje je u cijelosti hrvatski proizvod, usporediv s najboljima u svijetu. Kao tržišni i digitalni lider, trenutno ulažemo više od 200 milijuna kuna u digitalizaciju i razvoj novih proizvoda. S LAQO osigurateljnim rješenjem donosimo tehnološki najnaprednije osiguranje na ovim prostorima i podižemo razinu digitalizacije ukupnog osigurateljnog tržišta - izjavio je <strong>Davor Tomašković</strong>, predsjednik Uprave Croatia osiguranja. </p><p>Sam proces je prilično jednostavan, a na početku trebate upisati samo registraciju svog vozila, a sustav će povući podatke o vozilu. Potom se traže vaši podaci, podaci o plaćanju (podržavaju se i rate) i na kraju vam se nudi da skinete aplikaciju.</p><p> </p><p>Kako bi privukli korisnike na LAQO, nude i 50 posto bonusa za sve klijente, a u web sučelju može se uzeti i šest dodatnih opcija (Vuča i asistencija, Vozač i putnici, Zaštita bonusa, Tuča, Sudar sa životinjom i Kasko basic). LAQO donosi još jednu inovaciju na domaće tržište, a to je popust onim korisnicima koji voze manje, po principu „manje voziš, manje plaćaš“. Popusti su u nekoliko razina, a odnose se na one koji voze manje od 10.000, 7500 i 5000 kilometara godišnje.</p><p>Prema nedavnom istraživanju agencije Hendal, više od polovice Hrvata (62 posto) za vrijeme pandemije češće je koristilo digitalna rješenja nego prije, s time da većina njih planira nastaviti pojačano koristiti takve usluge. Kada je riječ o redovitom korištenju digitalnih financijskih usluga, istraživanje je pokazalo kako građani čak pet puta češće koriste digitalna rješenja u bankarstvu u odnosu na osiguranja. </p><p>Policu LAQO osiguranja moguće je ugovoriti putem web stranice<a href="https://www.laqo.hr/"> www.laqo.hr,</a> dok je LAQO aplikaciju moguće skinuti na App Store i u Google Play trgovini. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na LAQO Facebook i Instagram društvenim mrežama, a na raspolaganju je i digitalna korisnička podrška na Viberu i Messenger chatu, uskoro i na WhatsAppu. </p><p>Inače, iz Croatia osiguranja rekli su da će u početku nuditi osiguranja za automobile, ali kasnije planiraju proširiti ponudu osiguranja.</p><p> </p>