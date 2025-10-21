PS5 poskupio - a kvaliteta pala?

Gizmodo primjećuje da je PS5 Pro sada 749,99 USD, dok standardni PS5 s diskom ostaje na 1 TB i 549,99 USD, a PS5 Digital u SAD-u na 499,99 USD. U PlayStation Directu se paralelno pojavila i Digital Edition s oznakom 825 GB, što je povratak na kapacitet iz 2020., a ne na 1 TB koji je prošle godine bio hvaljena nadogradnja.

U Europi je priča još konkretnija, Sony je u travnju povisio cijenu PS5 Digital Editiona na 499,99 €, a najnovija “slim” revizija tog modela stvarno dolazi sa samo 825 GB prostora, u odnosu na originalnih 1 TB, ali uz nepromijenjenu cijenu. Dakle, cijena je ostala ista, ali PS 5 "slim" verzija nudi manje memorije za istu cifru. U praksi to znači češće brisanje igara ili raniju kupnju dodatnog SSD-a za Digital Edition u EU. Istovremeno, PS5 Pro jest najbrži PlayStation, ali je i skuplji nego na lansiranju te bez novih funkcija koje bi opravdale razliku svima - što narušava odnos cijene i onoga što zaista trebate.

Pogledajte kako izgleda 'mršavi' Playstation 5:

Zašto se ovo događa? Sony je službeno obrazlagao poskupljenja “izazovnim okruženjem” i tečajevima, a dio europske publike dobio je umjesto novog rasta cijene – rez u pohrani na Digital Editionu, što realno djeluje kao skriveno štednje. Windows Central i drugi komentatori to čitaju kao trend slabljenja “vrijednosti za novac” kod aktualnih konzola. Onima koji tek planiraju kupiti Playstation 5, preporučamo da provjerite oznaku modela i navedeni kapacitet prije plaćanja, osobito za Digital Edition u EU. Uzmite u obzir i cijenu NVMe SSD-a ako planirate igrati više velikih naslova odjednom. Ako ciljate performanse, PS5 Pro je i dalje najjača opcija u ekosustavu, ali uz višu ulaznu cijenu nego 2024.