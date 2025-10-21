Obavijesti

PS5 poskupio - a kvaliteta pala?

Piše Tin Žigić,
Foto: Playstation

Sony je tiho izmijenio ponudu PlayStationa 5 i povisio cijene na ključnim tržištima. Najviše se govori o novoj Digital Edition verziji u Europi koja ima manje prostora nego lani te o poskupljenju PS5 Pro modela.

Gizmodo primjećuje da je PS5 Pro sada 749,99 USD, dok standardni PS5 s diskom ostaje na 1 TB i 549,99 USD, a PS5 Digital u SAD-u na 499,99 USD. U PlayStation Directu se paralelno pojavila i Digital Edition s oznakom 825 GB, što je povratak na kapacitet iz 2020., a ne na 1 TB koji je prošle godine bio hvaljena nadogradnja. 

NAJRANIJE 2027.? Prvi detalji o PlayStationu 6
Prvi detalji o PlayStationu 6

U Europi je priča još konkretnija, Sony je u travnju povisio cijenu PS5 Digital Editiona na 499,99 €, a najnovija “slim” revizija tog modela stvarno dolazi sa samo 825 GB prostora, u odnosu na originalnih 1 TB, ali uz nepromijenjenu cijenu. Dakle, cijena je ostala ista, ali PS 5 "slim" verzija nudi manje memorije za istu cifru.  U praksi to znači češće brisanje igara ili raniju kupnju dodatnog SSD-a za Digital Edition u EU. Istovremeno, PS5 Pro jest najbrži PlayStation, ali je i skuplji nego na lansiranju te bez novih funkcija koje bi opravdale razliku svima - što narušava odnos cijene i onoga što zaista trebate. 

Pogledajte kako izgleda 'mršavi' Playstation 5: 

SIGURNIJE ONLINE IGRANJE Pazite li što vam djeca igraju? Direktorica iz Sonyja otkriva tajne moćnog alata za roditelje
Pazite li što vam djeca igraju? Direktorica iz Sonyja otkriva tajne moćnog alata za roditelje

Zašto se ovo događa? Sony je službeno obrazlagao poskupljenja “izazovnim okruženjem” i tečajevima, a dio europske publike dobio je umjesto novog rasta cijene – rez u pohrani na Digital Editionu, što realno djeluje kao skriveno štednje. Windows Central i drugi komentatori to čitaju kao trend slabljenja “vrijednosti za novac” kod aktualnih konzola. Onima koji tek planiraju kupiti Playstation 5, preporučamo da provjerite oznaku modela i navedeni kapacitet prije plaćanja, osobito za Digital Edition u EU. Uzmite u obzir i cijenu NVMe SSD-a ako planirate igrati više velikih naslova odjednom. Ako ciljate performanse, PS5 Pro je i dalje najjača opcija u ekosustavu, ali uz višu ulaznu cijenu nego 2024.

