Pazite li što vam djeca igraju? Direktorica iz Sonyja otkriva tajne moćnog alata za roditelje

PlayStation je nedavno predstavio novu Family aplikaciju, alat koji roditeljima omogućuje lakše praćenje aktivnosti svoje djece na konzolama i unutar PlayStation Networka. Cilj je, kako ističe Catherine Jensen, potpredsjednica Global Consumer Experiencea u Sony Interactive Entertainmentu, pružiti jednostavno, intuitivno i učinkovito rješenje za online sigurnost obitelji.

- Oduvijek smo imali roditeljske kontrole na PlayStationu, ali mobilna aplikacija donosi dodatnu udobnost i sigurnost roditeljima. Želimo im dati alat koji im povećava samopouzdanje i osjećaj kontrole nad onim što njihova djeca rade online - rekla je Jensen. Nova aplikacija već je, prema njezinim riječima, dobila odlične ocjene i komentare korisnika na trgovinama aplikacija, a Sony planira dodatno proširivati njezine mogućnosti.

Ključni izazov, dodaje, nije samo tehnologija nego edukacija roditelja.

- Mnogi roditelji jednostavno ne znaju kako koristiti te alate. Naš je cilj pomoći im da se osjećaju sigurno, da mogu razgovarati s djecom o njihovim aktivnostima i igrama koje vole. Kad se spoji jednostavnost upotrebe i edukacija, tada se povećava i stvarna razina zaštite - istaknula je.

Foto: Playstation

Prema Jensen, igranje može biti sjajno iskustvo za cijelu obitelj, ali bez nadzora nosi i rizike.

- Videoigre su način na koji djeca istražuju svijet, ali važno je da roditelji znaju s kim djeca igraju, koliko vremena provode i kakav sadržaj konzumiraju - kaže.

Kroz Family aplikaciju moguće je ograničiti vrijeme igranja, zabraniti pristup pregledniku ili vanjskim servisima, postaviti ograničenja potrošnje i odrediti tko može komunicirati s djetetom na mreži. Jensen kaže da roditelji koji su isprobali aplikaciju posebno cijene njezinu jednostavnost i mogućnost da preko mobitela, u svakom trenutku, prime obavijesti o aktivnostima svoje djece.

- Mnogi su roditelji sami odrasli uz PlayStation. Danas ponovno dijele to iskustvo sa svojom djecom, što je lijepa poveznica generacija - rekla je.

Foto: Playstation

Borba protiv zloupotrebe i suradnja s institucijama

Jedan od važnih aspekata sigurnosti jest i sprečavanje zloupotreba mreže. U posljednjim godinama zabilježeni su slučajevi da su kriminalne skupine koristile gaming servise za komunikaciju, pa i za širenje ilegalnog sadržaja. Na to je Sony posebno osjetljiv.

- Imamo jasan globalni kodeks ponašanja na PlayStation Networku i aktivno potičemo igrače da prijave svaku sumnjivu aktivnost - objasnila je Jensen. Uz korisnička prijavljivanja, Sony koristi proaktivnu tehnologiju detekcije koja označava potencijalne povrede pravila i prosljeđuje ih ljudskim moderatorima.

- To je kombinacija svijesti, prevencije i ljudskog nadzora - rekla je i dodala da tvrtka tijesno surađuje s policijom i međunarodnim agencijama kad je riječ o slučajevima kriminala ili eksploatacije djece.

- Radimo s brojnim organizacijama, poput Save the Children i američkog Nacionalnog centra za nestalu i zlostavljanu djecu (NCMEC), koji su povezani s institucijama za provedbu zakona - navela je.

AI, moderacija i ravnoteža privatnosti

Foto: Playstation

Na PlayStation mreži svakog mjeseca aktivno je više od 120 milijuna korisnika, što zahtijeva sofisticirane metode nadzora i moderiranja. Jensen objašnjava da Sony već deset godina koristi strojno učenje i umjetnu inteligenciju kako bi filtrirao sadržaj, ali da uvijek ostavlja posljednju riječ ljudskim moderatorima.

- AI nam pomaže prepoznati sumnjiv sadržaj, tekst, slike ili linkove, ali kontekst je presudan. Ljudi su ti koji donose konačnu odluku. Balans između tehnologije i ljudske procjene je ključan - istaknula je.

S obzirom na rast prijetnji i hakiranja, zaštita korisničkih računa također je prioritet. PlayStation promiče višefaktorsku autentifikaciju, jače lozinke i opću edukaciju korisnika o sigurnosti. Uz to, Jensen naglašava da je privatnost temelj povjerenja: „Radimo globalno, u skladu s različitim zakonima, od Europe do SAD-a. Uvijek želimo ići korak dalje od samog usklađivanja - želimo raditi ono što je ispravno za naše igrače.“

Novi izazovi i “nudge” tehnologija

Na pitanje o budućim prijetnjama, Jensen ističe da se industrija neprestano mijenja. Novi oblici interaktivnog sadržaja donose i nove rizike.

- Zato stalno razvijamo tehnologiju i nadograđujemo funkcionalnosti Family aplikacije. Želimo ostati korak ispred i graditi okruženje u kojem se igrači osjećaju sigurno - istaknula je.

Kao zanimljiv primjer istaknula je tehnologiju “nudge”, kojom PlayStation prije slanja poruke upozorava korisnika ako bi sadržaj mogao kršiti pravila ponašanja. „Sustav daje priliku igraču da se predomisli. To je kao kad biste u e-mailu htjeli poništiti slanje poruke koju ste poslali u afektu. Ova tehnologija je značajno smanjila broj uvredljivih poruka i pokazala se vrlo učinkovitom“, rekla je.

Prema njezinim riječima, i privremene suspenzije imaju učinak. „Igračima su njihovi profili, postignuća i prijateljske veze važni. Gubitak pristupa tome ima snažan utjecaj. Takve mjere doista mogu potaknuti promjenu ponašanja.“

Sigurnost kao zajednički zadatak

Na kraju, Jensen ističe da je sigurnost na internetu zajednička odgovornost - PlayStationa, roditelja i igrača. „Roditelji danas imaju moćne alate da zaštite svoju djecu, ali ključ je u razgovoru, edukaciji i aktivnom uključivanju. Naš je cilj pružiti im sve potrebne informacije i tehnologiju kako bi se djeca mogla igrati sigurno i s povjerenjem“, zaključila je Catherine Jensen.