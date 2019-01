'Radim 16 sati, ali sve je to dio strasti koja me zaista pokreće'

Auti su za mene kombinacija puno stvari. Ako pogledate Da Vincija, on je kombinirao mnoge stvari u kreiranju strojeva ili drugih stvari. Tako i mene inspiriraju auto. Smatram da su oni kombinacija inženjeringa, kemije, fizike, raznih simulacija, ispitivanja materijala, ali i same umjetnosti, rekao je hrvatski poduzetnik i inovator Mate Rimac na predavanju na šestom međunarodnom festivalu umjetnosti, robotike i novih tehnologija u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Vlasnik tvrtke Rimac automobili koja je oduševila svijet svojim automobilom Concept One, a potom još jednom sve iznenadila s automobilom C_Two ispričao je priču o tome kako je krenuo u cijeli biznis, ali i o stvarima koja su ga pa potaknula da gura i dalje te da pokrene autoindustriju u zemlji u kojoj je u potpunosti nema.

- Nema puno proizvoda na svijetu koju kombiniraju toliko materijala i polja znanosti. Zanimljivo je da kompanije ulažu milijarde u razvoj automobila, ispitivanje i testiranje, a onda vi dođete i kupite auto za 30 ili 40.000 eura. To pokazuje koliko su auti danas razvijeni i na koliko se polja radi kako bi dobili što bolji proizvod - istaknuo je Rimac te dodao kako to pokreće.

- Upravo zato se radi o famoznim stvarima koje me inspiriraju i pokreću moju strast. Strast je jako važna u poslovanju. Ona vas gura da idete naprijed, da se borite da nešto vaše uspije. Strast vam pomaže da prebrodite teška vremena. Ja recimo često radim i 16 sati dnevno, ali to mi uopće ne smeta jer radim posao koji volim i koji sam htio - dodao je.

Mate je praktički sa svim krenuo još dok je bio u srednjoj školi. Elektronika ga je oduvijek zanimala, a potom si je kupio i automobil za koji je ubrzo shvatio da bi bio bolji da je električni.

- U srednjoj školi išao sam na državna i međunarodna natjecanja, ali oduvijek su me zanimali automobili. Zapravo sam jedva čekao da navršim 18 godina da si kupim BMW jer sam se htio baviti utrkivanjem. Naravno, kupio sam si ga i na drugoj utrci je eksplodirao motor. Počeo sam tada razmišljati o elektromotoru i Nikoli Tesli. Danas imate motore s unutarnjim izgaranjem koji efektivni tek 20-30 posto. Elektromotori su efektivni 90-ak posto, nemaju puno pokretnih dijelova, nemaju mijenjač. Tako sam onda i napravio električni BMW s kojim sam čak i bio brži od Tesle koji je bio na predstavljanju tu u Zagrebu - rekao je i nastavio o tome kako su uopće krenuli s kreiranjem prvog auta.

- S nekoliko prijatelja i jednim dizajnerom iz GM-a tada smo dizajnirali prvi auto - Concept One. Javili su nam se i neki arapski ulagači koji su ih htjeli kupiti, ali mi nismo imali ništa. Niti kompaniju, niti aute, Tako smo ih počeli praviti, nagovorio sam prijatelje da daju otkaz, počnu raditi samnom, spavali smo u radioni na podu, po tri dana nismo išli doma. I onda su nas ulagači preveslali, a nama je jedini spas bila da na autosajam u Frankfurt donesemo koncept. Doslovno smo ga putem za Frankfurt šarafali kako bi stigao tamo u komadu. I uspjeli smo - istaknuo je.

Za C_Two, njegov drugi auto, kaže kako je u mnogome bolji od prvog atuomobila jer je praktički njegov nastavak, a to pokazuju i brojke. Drugi automobil ima više od 1900 konjskih snaga, a u njega je uloženo jako puno vremena.

- C_Two je, rekao bih, zapravo pravo ispunjenje brojki koje smo željeli s prvi autom. Nije tako lako dizajnirati automobil. Dizajneri žele nešto što inženjeri ne mogu ispuniti ili obratno, morate paziti na pravila u prometu, testiranja. Mi smo za C_Two napravili oko 30-ak prototipova koji će biti uništeni na testiranjima. Uz to je toliko detalja na koja morate paziti. Znate koliko je to detalja kad se dizajnira čak i zvuk zatvaranja vrata - ističe Rimac, ali dodaje kako prizvodnja automobila ipak nije primarni posao tvrtke.

- To je automobil koji je toliko blizu granica, toliko snažan, ali da ne bude zabune kako mnogi razmišljaju, naš primarni posao u tvornici je proizvodnja dijelova za naše partnere. Mi jednostavno ne možemo opstati praveći automobile već je naš primaran posao suradnja s Porscheom, Pininfarinom za koje radimo baterije.

Danas Rimac ima više od 500 zaposlenih iz 28 zemalja, a rastu i dalje. Međutim, Mate ističke kako svaki mjesec nosi svoje izazove. Prije dvije godine nisu znali hoće li iz mjeseca u mjesec tvrtka uopće preživjeti, a danas kaže kako tvrtka ima stabilnost, ali se uvijek javljaju drugi izazovi. Jedna od najstresnijih godina bila mu je 2017., a u toj godini je, kaže, izgubio puno živaca i kada je njegov Concept One slupao poznati novinar Richard Hammond.

- Izgubio sam tada 10 godina života. Mnogi su mi rekli kako je to najbolje što nam se dogodilo jer su tada svi čuli za Rimac, ali ja bih radije da se to nije dogodilo. Oni su se vozili u švicarskoj i snimali brdsku utrku, a mi smo u tvornici gledali telemetriju. Richard je u svakom pokušaju išao sve brže i brže. Nazvao me čovjek iz našeg tima koji je bio s njima i rekao kako su gotovi sa snimanjem. No, kasnije je Richard htio još jednom probati. Tada je izletio i prevrnuo se. Kada sam čuo za to, problijedio sam. Odmah sam sjeo u auto i otišao u stan jer više nisam mogao biti u tvornici. Mislio sam da je to to, sad smo propali. Ali nasreću, Richard je bio dobro i sve je na kraju dobro i prošlo - zaključio je.