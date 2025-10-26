Rama: Naša AI ministrica vam je trudna. Imat će 83 dječice...

Albanski premijer Edi Rama zbunio e javnost u subotu kada je rekao da je njihova AI ministrica Diella, „trudna“ i to s „83 djece“. Kako je objasnio, riječ je o 83 digitalna asistenta, po jednog za svakog poslanika vladajuće Socijalističke partije.

– Danas smo preuzeli popriličan rizik s Diellom i to se pokazalo vrlo dobrim. Dakle, po prvi put, Diella je trudna i to s 83 djece – rekao je Rama tijekom obraćanja na Global Dialogue forumu u Berlinu.

Vode zapisnik

Premijer je objasnio da će „djeca“, odnosno asistenti, bilježiti sve što se događa u parlamentu i obavještavati zastupnike o raspravama i događajima koje su propustili.

- Svaki od njih bit će asistent koji sudjeluje na sjednicama parlamenta, vodi zapisnik o svemu što se događa i daje prijedloge zastupnicima. Ta će djeca imati znanje svoje majke – rekao je Rama.

Dodao je kako očekuje da će sustav biti potpuno funkcionalan do kraja 2026. godine. Rama je u šali opisao i način rada digitalnih asistenata.

– Na primjer, ako odete na kavu i zaboravite se vratiti na posao, to „dijete“ će vam reći što je rečeno dok niste bili u dvorani i koga trebate „kontranapasti“. Ako me pozovete sljedeći put, imat ćete 83 dodatna ekrana za Diellinu djecu - rekao je albanski premijer.

Tko je dotična dama

Virtualna ministrica preuzela je ministarsku funkciju u novom resoru za javne nabave. Premijer Edi Rama opravdao je ovaj posthumanistički postupak borbom protiv kronične korupcije koja izjeda balkansku zemlju na putu ulaska u EU. Rama je rekao da će uvođenje Diellae značajno smanjiti korupciju u dodjeli državnih ugovora. Međutim, ovaj radikalan potez izazvao je brojne tehničke, političke i etičke dvojbe.