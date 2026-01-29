Tesli prvi put pali prihodi, Musk najavio zaokret i gasi modele S i X: 'Tu ćemo raditi robote...'

Tesla je zabilježila svoj prvi godišnji pad prihoda otkako je izašla na burzu, no dionice tvrtke su svejedno porasle. Paradoksalna situacija rezultat je najnovije vizije Elona Muska, koji je najavio radikalan zaokret: tvrtka gasi proizvodnju svojih legendarnih Modela S i X kako bi tvornicu u Kaliforniji pretvorila u pogon za masovnu proizvodnju humanoidnih robota. Time je investitorima poslana jasna poruka - Tesla više nije samo proizvođač automobila, već tvrtka "fizičke umjetne inteligencije".

Kraj jedne ere: "Časni otpust" za pionire električne revolucije

Na konferencijskom pozivu s investitorima, Elon Musk potvrdio je ono o čemu se dugo nagađalo. Proizvodnja limuzine Model S i SUV-a Model X, vozila koja su definirala premium segment električnih automobila, bit će postupno obustavljena do kraja drugog kvartala ove godine. Model S, predstavljen 2012. godine, dokazao je da električni automobili mogu konkurirati luksuznim njemačkim limuzinama, dok je Model X iz 2015. sa svojim prepoznatljivim "falcon-wing" vratima postao statusni simbol.

Ipak, njihovo je vrijeme prošlo. U 2025. godini, ova dva modela činila su manje od tri posto ukupne prodaje, zasjenjeni daleko popularnijim i pristupačnijim Modelom 3 i Modelom Y. Musk je odluku opisao kao neizbježnu, ali i emotivnu.

​- U osnovi, vrijeme je da programe Modela S i X privedemo kraju uz časni otpust. Pomalo je tužno, ali nužno - rekao je Musk, naglasivši da je to dio šireg zaokreta tvrtke prema autonomnoj budućnosti.

Foto: Mike Blake

Tvornica automobila postaje tvornica robota

Glavni razlog gašenja proizvodnje nije samo pad prodaje, već oslobađanje ključnih resursa. Proizvodne linije u tvornici u Fremontu u Kaliforniji, gdje su se proizvodili S i X, bit će u potpunosti prenamijenjene za masovnu proizvodnju Teslinog humanoidnog robota Optimus. Ambicije su, kao i obično kod Muska, ogromne: dugoročni cilj je proizvoditi čak milijun Optimus jedinica godišnje u tom pogonu. Unatoč ovoj transformaciji, tvornica u Fremontu nastavit će s proizvodnjom Modela 3 i Y, koji i dalje čine okosnicu Teslinog poslovanja.

Prvi pad prihoda u povijesti i prepolovljena dobit

Dok Musk priča o budućnosti, sadašnjost donosi izazove. Financijski izvještaj za 2025. godinu otkrio je prvi godišnji pad ukupnih prihoda otkako je tvrtka 2010. izašla na burzu. Ukupni prihod pao je za tri posto na 94,8 milijardi dolara. Pad je još izraženiji u ključnom automobilskom segmentu, gdje su prihodi pali za 11 posto. Neto dobit gotovo je prepolovljena u odnosu na prethodnu godinu, spustivši se na 3,79 milijardi dolara.

Razlozi za pad su višestruki. Krajem rujna 2025. u Sjedinjenim Državama ukinut je porezni poticaj od 7.500 dolara za kupnju električnih vozila, što je značajno usporilo potražnju u zadnjem kvartalu. Istovremeno, konkurencija je sve jača, a kineski BYD je u 2025. službeno preuzeo titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila.

Foto: Evelyn Hockstein

Budućnost je u "fizičkoj umjetnoj inteligenciji"

Unatoč lošijim brojkama, dionice Tesle porasle su za više od četiri posto nakon objave izvještaja. Razlog leži u Muskovoj sposobnosti da tržište uvjeri u novu priču. Tesla se, prema njegovim riječima, transformira iz "hardverske tvrtke u tvrtku za fizičku umjetnu inteligenciju". U tu svrhu, kompanija planira u 2026. uložiti golemih 20 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju, robotiku i autonomnu vožnju. To uključuje i nedavnu investiciju od dvije milijarde dolara u Muskov startup xAI.

U središtu te vizije je Optimus, robot za kojeg Musk tvrdi da će biti "najveći proizvod svih vremena" i uvesti svijet u doba "nevjerojatnog obilja" gdje siromaštvo ne postoji. Uz robote, fokus je na Robotaxi floti i potpuno autonomnom vozilu Cybercab, čija bi masovna proizvodnja trebala započeti u travnju. Upravo ta futuristička vizija je ono što je umirilo Wall Street i dalo im razlog za optimizam, čak i dok se temeljni automobilski biznis suočava s prvim ozbiljnim poteškoćama.