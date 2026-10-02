Razlike koje osjetite: Isprobali smo Logitech MX Master 4, miš koji se 'trese' u ritmu glazbe

Ako ste godinama koristili Logitech MX Master 3 (ili 3S), MX Master 4 na prvi pogled ne djeluje kao velika promjena. Oblik je gotovo isti, miš je i dalje velik, konkretan, ergonomski i namijenjen prvenstveno ljudima koji svakodnevno provode sate za računalom. No nakon prelaska s trojke na četvorku postaje vidi se da je Logitech neke stvari promijenio gdje je to imalo najviše smisla.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Najveća promjena koju sam primijetio je površina. MX Master 3 imao je onu karakterističnu gumiranu završnu obradu koja bi nakon nekoliko godina korištenja mogla postati ljepljiva, sjajna i jednostavno izgledati potrošeno. Kod četvorke je Logitech većinu gornje površine zamijenio tvrđom mat plastikom, dok su bočne površine i oslonac za palac i dalje mekši, sa silikonskom podlogom. Miš zbog toga može djelovati manje ‘toplo’ pod rukom, ali bi dugoročno trebao bolje podnijeti svakodnevno korištenje.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Druga stvar koju ćete odmah primijetiti su tipke. Utišan je bio i 3S, ali klikovi su znatno tiši, čak do 90 posto prema Logitechu. Nakon MX Mastera 3 to je pomalo neobičan osjećaj jer čujete vrlo malo toga kada kliknete. Trebalo mi je nekoliko dana da se naviknem na taj ‘tihi mod’, ali u uredu je razlika itekako korisna. Klik je i dalje dovoljno izražen pod prstom, samo bez karakterističnog zvuka.Treba reći da se lijeva tipka nešto glasnije čuje od desne, ali ok, ako imate mehaničku tipkovnicu ništa se neće primijetiti.

Tu je i ono zbog čega je MX Master 4 zapravo nova generacija, a ne samo kozmetički osvježena trojka. U oslonac za palac ugrađen je haptički senzor koji može davati vibracijske povratne informacije, dok pritiskom na njega pokrećete Action Ring, kružni izbornik s prečacima.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

U Logi Options+ moguće je za različite programe postaviti vlastite naredbe pa se, primjerice, u Photoshopu ili drugim aplikacijama do određenih funkcija dolazi bez posezanja za tipkovnicom. Tu su i pluginovi pa možete staviti ‘Feel the Rhythm’, koji radi upravo to. Ritam svake glazbe koju pustite tako ćete osjetiti pod prstima. To je samo jedan od dodataka.

Koliko je to sve korisno, ovisi o tome kako radite. Ako ste već naučili desetke tipkovničkih prečaca, Action Ring neće vam nužno ubrzati posao. Ako često ponavljate iste radnje, mijenjate programe ili radite u kreativnim aplikacijama, može biti vrlo praktičan. Problem je što ćete prvo morati potrošiti određeno vrijeme na njegovo podešavanje u Logi Options+.

Ono što me pak smeta je sama Logi Options+ aplikacija, koja je nasljednik Logi Options aplikacije, pa ako imate stariji miš, morate instalirati novu aplikaciju jer ga ova možda neće prepoznati. Imate li pak neki Logitech G uređaj (gaming periferija), to ima svoju aplikaciju. Zašto nemaju jednu aplikaciju za svu svoju periferiju, nije mi jasno.



Logitech je dodao i još jednu bočnu tipku, a poznati MagSpeed kotačić i dalje je jedna od najboljih stvari na ovom mišu. Može precizno "klikati" kroz sadržaj, ali i potpuno slobodno proći kroz tisuće redaka tablica. Tu je i bočni kotačić za horizontalno pomicanje, što je posebno praktično kod velikih tablica i vremenskih crta u programima za obradu videa. Senzor od 8000 DPI radi praktički na bilo kojoj podlozi, uključujući staklo.

Promijenio se i način povezivanja. Konačno je tu USB-C Bolt prijamnik, uz Bluetooth povezivanje s do tri uređaja. Baterija prema Logitechu može trajati do 70 dana, a njen kapacitet je 650 mAh. Naravno, na ovih 70 dana drastično će utjecati koliko ga prosječno koristite, ali i koliko vam radi haptika. Taj ću detalj ažurirati ovdje krajem godine. Ta veća baterija je povećala i masu za nekih desetak grama, na 150 grama, što se osjeti, ali meni osobno se više sviđaju teži miševi.

Ergonomija je ostala poznata, kotačići su i dalje izvrsni, ali su uklonjene neke slabosti starog modela, posebno materijal koji se s vremenom trošio, haptika i Action Ring su dodatak koji će nekome postati dio svakodnevnog rada na ovom mišu.

