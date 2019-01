Razmišljate o novom autu? Evo koji noviteti dolaze ove godine

Ova godina nam je donijela “poplavu” novih SUV modela, no iduća će očito biti u znaku najprodavanije klase u Europi i U Hrvatskoj, klasičnih kompakata.

U 2019. stiže nam najimpresivnija postava kompaktnih noviteta u povijesti. Većina najvažnijih proizvođača odlučila je baš ove godine predstaviti ili na tržište uvesti novu generaciju svojeg kompaktnog modela. U središtu pozornosti bit će novi Volkswagen Golf koji će, ako sve bude po očekivanjima, biti predstavljen tijekom studenog. No o najvećoj zvijezdi 2019. godine za sada se ne zna gotovo ništa. Naime, za sada o ovom autu nema nikakvih službenih informacija niti špijunskih fotografija.

Foto: Mazda Po mnogima najbolji japanski auto u kompaktnoj klasi dobiva svoju novu generaciju. Između ostalog, Mazda 3 dobiva revolucionarni benzinski motor koji za rad ne treba svjećice.

S druge strane, većina najvećih konkurenata već je pokazala svoje karte. Prvi će u utrku hrvatski auto godine, Ford Focus, čija prodaja kod nas počinje ovih dana. U veljači stiže nova Toyota Corolla, zapravo nasljednik Aurisa u sve tri karoserijske verzije. U prvoj polovici ove godine kompaktnu će klasu ojačati i potpuno nova Mazda3, a sredinom godine svog aduta u utrku u zahuktaloj kompaktnoj klasi šalje i Škoda - stiže nam nova Scala.

Foto: škoda ‘Češki Golf’ je jedan od najviše očekivanih noviteta godine. Konačno iz Škode stiže auto koji će se moći izravno usporediti s kraljem klase, Volkswagen Golfom

Dakle u 2019. kompaktna će se klasa promijeniti iz temelja. Velike stvari dogodit će se i u svijetu superautomobila. Bugatti bi ove godine mogao biti skinut s prijestolja jer svoje adute u utrku šalju Aston Martin i Mercedes. Valkyrie i AMG One imat će više od 1000 KS i vozna svojstva bliska Formuli 1. Sigurni smo da će podići veliku prašinu kad stignu. No s obzirom na to da se radi o velikim i kompliciranim projektima, moguće je da dođe i do odgode dolaska na tržište.

Godina 2019. bit će godina hiperautomobila. Najavljen je dolazak Valkyrie, auta koji će imate vozna svojstva slična Formuli 1, a sličan model bit će i Mercedes-AMG One.

Velik rast električnih automobila?

Godina 2019. trebala bi biti i godina početka proboja električnih automobila, barem što se europskih proizvođača tiče. Audi namjerava prodati oko 45.000, BMW 33.000, Mercedes 29.000, a VW 110.000 električnih auta. Glavne električne zvijezde ove godine bit će novi Audi E-tron koji dolazi tijekom ožujka i Mercedes EQC čiji se datum početka prodaje još ne zna.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata Audi e-tron: Električni SUV s 408 KS najfascinantniji je auto koji je Audi ikad proizveo. Stiže tijekom ožujka.

Na cestama u Hrvatskoj mogli bismo ugledati i prvi Tesla Model 3. Iako se taj auto neće službeno uvoziti u Hrvatsku, počet će prodaja u Njemačkoj. No s tom najavom treba biti oprezan jer mnogi su se planovi vezani uz novi Teslin model posljednjih godina izjalovili.

Nova ‘Trojka’ dosta je veća od prethodnika. Na početku prodaje nudit će se dvije benzinske (184 i 258 KS) i tri dizelske verzije snage od 150 do 265 KS. Prodaja počinje tijekom ovoga proljeća, a kasnije stiže i hibridna verzija.

Srednja klasa će ove godine dobiti dva nova predstavnika. Za dva mjeseca počinje prodaja najatraktivnijeg i najnaprednijeg Peugeota današnjice, novog 508, a nešto kasnije u Hrvatsku stiže i novi BMW serije 3. S obzirom na ‘prašinu’ koju su ova dva automobila podigla, jasno je da su limuzine srednje klase još daleko od najavljenog izumiranja. Kako je u 2018. na tržište stigao rekordan broj SUV-ova, 2019. će biti ipak nešto umjerenija u tom pogledu. Među modelima koji dolaze izdvojit ćemo najveći Citroën, model C5 Aircross, najveći Seat, novi Tarraco i novu generaciju Toyote RAV4, koja stiže već ovoga mjeseca.