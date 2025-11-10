GAMING GALERIJA Red Dead Redemption 2 je postao 4. najprodavanija igra ikad - evo koje još drže vrh liste

Red Dead Redemption 2 prestigao je Mario Kart 8 i zasjeo na 4. mjesto svih vremena s oko 79 milijuna prodanih primjeraka. Iznad njega su Minecraft, GTA V i Wii Sports, dok se ostatak poretka proteže od battle royale hitova do nintendovskih klasika. U galeriji donosimo 15 najprodavanijih igara po komadima, s kratkim objašnjenjem “zašto su tu”. Brojke su zaokružene na najnovije objavljene podatke izdavača i industrijskih baza.