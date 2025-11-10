Red Dead Redemption 2 je postao 4. najprodavanija igra ikad - evo koje još drže vrh liste

Red Dead Redemption 2 prestigao je Mario Kart 8 i zasjeo na 4. mjesto svih vremena s oko 79 milijuna prodanih primjeraka. Iznad njega su Minecraft, GTA V i Wii Sports, dok se ostatak poretka proteže od battle royale hitova do nintendovskih klasika. U galeriji donosimo 15 najprodavanijih igara po komadima, s kratkim objašnjenjem “zašto su tu”. Brojke su zaokružene na najnovije objavljene podatke izdavača i industrijskih baza.
Minecraft - ~350 milijuna prodanih primjeraka - Najprodavanija igra ikad, dostupna na gotovo svim platformama i stalno raste zbog jednostavne građe i kreativnog načina igre.
| Foto: Microsoft
Minecraft - ~350 milijuna prodanih primjeraka - Najprodavanija igra ikad, dostupna na gotovo svim platformama i stalno raste zbog jednostavne građe i kreativnog načina igre.
|
Foto: Microsoft
Minecraft - ~350 milijuna prodanih primjeraka - Najprodavanija igra ikad, dostupna na gotovo svim platformama i stalno raste zbog jednostavne građe i kreativnog načina igre.
| Foto: Microsoft
Grand Theft Auto V - ~220 milijuna prodanih primjeraka - Dugi život zahvaljujući GTA Onlineu, stalnim updateovima i izdanjima na više generacija konzola.
| Foto: Rockstar Games
Wii Sports - ~82,9 milijuna prodanih primjeraka - Hit koji je dolazio uz Wii i pretvorio dnevnu sobu u kuglanu i teniski teren, masovno popularan među obiteljima.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Red Dead Redemption 2 - ~79 milijuna prodanih primjeraka (4. mjesto svih vremena) - Rockstarov vestern ep s golemom pričom i dugim “tailom” prodaje.
| Foto: Rockstar Games
Mario Kart 8 + Deluxe - ~78,0 milijuna prodanih primjeraka - Najbolja party trka na Switchu, Deluxe izdanje nosi većinu prodaje.
| Foto: Youtube/Screenshoot
PUBG: Battlegrounds - ~75 milijuna prodanih primjeraka - Battle royale pionir koji je formulu “padni, lootaj, preživi” gurnuo u mainstream.
| Foto: Steam
The Oregon Trail - ~65 milijuna prodanih primjeraka - Edukativni klasik iz škola i učionica, desetljećima instaliran na milijune računala.
| Foto: Steam
Terraria - ~64 milijuna prodanih primjeraka - 2D istraživanje i izgradnja, godinama dobiva nadogradnje i ima snažnu mod zajednicu.
| Foto: Steam
The Witcher 3: Wild Hunt - ~60 milijuna prodanih primjeraka - Referentni RPG s vrhunskim ekspanzijama i trajnom popularnošću.
| Foto: CD Projekt RED
Super Mario Bros. (1985) - ~58 milijuna prodanih primjeraka - Povijesni platformer koji je definirao temelje modernog game dizajna.
| Foto: fullscreenmario
Human: Fall Flat - ~55 milijuna prodanih primjeraka - Fizikalna zafrkancija za couch co op i streamere, neočekivani globalni megahit.
| Foto: Steam
Overwatch - ~50 milijuna prodanih primjeraka - Hero shooter koji je popularizirao timsku taktiku i likove s jasnim ulogama.
| Foto: Blizzard Entertainment
The Sims (2000) - ~50 milijuna prodanih primjeraka - Simulacija svakodnevice koja je otvorila put cijeloj životnoj franšizi.
| Foto: Steam
Animal Crossing: New Horizons - ~48,6 milijuna prodanih primjeraka - Fenomen lockdown ere na Switchu, opušten ritam i uređivanje otoka.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Pokémon Red/Blue/Yellow - ~47,4 milijuna prodanih primjeraka - Generacija koja je pokrenula globalnu Poké maniju na Game Boyu.
| Foto: Youtube/Screenshoot