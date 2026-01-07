Red Dead Redemption 2 opet iznenadio: Pronađena tajna koju nitko nije skužio godinama

Igrači su ovih dana otkrili novu “pauk” misteriju u Red Dead Redemption 2, a priča je eksplodirala jer se čini da je u igri skrivena godinama bez da je itko ozbiljno spojio sve točke. Sve kreće od simbola pauka urezanog na telegrafskom stupu, nakon čega se po mapi počinje slagati mreža lokacija koje vode do novih tragova.

Prema opisu koji kruži po zajednici, webovi se pojavljuju na više stupova, a na nekima se nalaze i perca koja se mogu “aktivirati” pucanjem. Dio igrača tvrdi da se prvi trag može vidjeti u određenom vremenu unutar igre, a kad se lokacije nacrtaju na mapi dobije se uzorak koji upućuje na još jednu središnju točku i novu rundu uputa.

IGN piše da je potraga krenula “detektivski”, kroz povezivanje stupova, simbola i novih webova, a u jednom trenutku trag navodno vodi sve do Fort Wallacea i neobičnog detalja s gitarama. Zasad nitko nema konačno rješenje, pa se teorije množe, od običnog easter egga do nečeg većeg što Rockstar namjerno ostavlja nedorečeno.

U međuvremenu je priča dobila i novi nastavak: neki su igrači nakon “gitarske” slijepe ulice otkrili i rezbarije ptica na krovu objekta u Fort Wallaceu, ali sljedeći korak i dalje nije jasan. Zato se opet spominje i GTA 5 i Mount Chiliad kao usporedba, jer Rockstar ima povijest misterija koje zajednica zna “žvakati” godinama.

Poanta cijele priče je jednostavna: RDR2 je toliko gust i pun sitnica da i nakon sedam godina ljudi nalaze stvari koje su doslovno bile pred nosom. I dok je moguće da je ovo samo još jedna fora bez finalnog “aha” trenutka, činjenica da se zajednica opet masovno okupila oko jedne mape, nekoliko stupova i par webova govori koliko je Rockstarova igra i dalje živa.