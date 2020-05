Redizajnirali Alfine sportske zvijeri, sad su još atraktivnije

Četiri godine nakon premijere sportske limuzine Giulie Quadrifoglio i dvije godine od dolaska sportskog SUV-a Stelvia Quadrifoglio, Alfine perjanice su blago redizajnirane. Izvana nema značajnijih promjena. Kod Stelvia su to samo detalji na prednjem braniku i nova stražnja svjetla, a kod Giulie još manje, samo stražnja svjetla. Tu su još novi naplatci promjera 21" te tri nove boje maštovito nazvane Rosso 6C Villa d’Este, Ocra GT Junior i Verde Montreal.

Unutrašnjost također donosi samo blage promjene. Promijenjen je upravljač, nova je ručica mjenjača, a kupci mogu birati i između novih presvlaka sjedala ili pak crvenih ili zelenih sigurnosnih pojaseva. Osjetno je poboljšan i ubrzan infotainment sustav koji sad dolazi u kombinaciji s dodatnim Performance izbornikom u kojem vozač može dobiti informacije o pritisku turbopunjača, temperaturi važnih komponenti ili statistiku ubrzanjima (0-100 km/h, 0-400 m, što će posebno biti interesantno onima koji vole utrke ubrzanja.

Foto: Alfa Romeo



Obogaćen je popis sustava za pomoć u vožnji. Novosti su sustav za držanje vozne trake, sustav za nadzor mrtvog kuta, adaptivni tempomat sa stop and go funkcijom i asistent za vožnju u gužvi. Praktično to znači da su sportske alfe sada sposobne za autonomnu vožnju druge razine.

Foto: Alfa Romeo

Što se tiče pogona, ništa nije mijenjano. Pod poklopcem je i dalje fascinantni 2,9-litreni biturbo V6 motor koji razvija 510 KS i 600 Nm. Snaga se na kotače prenosi pomoću automatskog mjenjača s osam brzina koji brzine može mijenjati za samo 15 stotinki. I dok Stelvio ima pogon na sve kotače, Giulia i dalje nudi stražnji pogon koji jamči mnogo zabave. Ova sportska limuzina će tako do 100 km/h ubrzati za samo 3,9 sekundi i postići maksimalnih 307 km/h.