Redizajnirani Opel Grandland je moderniji i napredniji, ali je i zadržao svoj praktični karakter

Opel Grandland vrlo je popularan model u klasi kompaktnih SUV-ova od svoje premijere prije gotovo pet godina. Ovaj model bio je jedan od prvih Opela koji su nastali u suradnji s tadašnjom PSA grupacijom (Peugeot, Citroën). Ubrzo nakon toga PSA je kupio Opel. Danas PSA više ne postoji, u međuvremenu su pod njihovim okriljem,osim Peugeota, Citroëna, DS-a i Opela završili i Fiat, Alfa, Chrysler, Jeep, a tvrtka je preimenovana u Stellantis. Uz toliko slavnih i uspješnih imena pod jednim krovom Stellantis je postao jedan od najvećih svjetskih automobilskih koncerna.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Sve to vrijeme Opel je prolazio kroz veliku rekonstrukciju, mnogi su bili skeptični hoće li njihovi kupci prihvatiti novu “francusku” tehnologiju, no poslovni uspjeh je dokazao da Opel može sve to jako dobro preživjeti. I, uz to, napredovati. Crossland, Corsa, Mokka, Astra postali su veliki tržišni hitovi, Grandland nije nimalo zaostajao, stao je bok uz bok s najpopularnijim kompaktnim SUV-ovim na europskom tržištu.

Skoro pet godina nakon premijere Grandland je prošao kroz veliki redizajn. U imenu je izgubio nastavak X (zvao se Grandland X), a dizajnerski je najveća promjena vidljiva na prednjem dijelu gdje je na scenu stupila nova “Opel Vizor” maska koja svojom glatkom površinom budi asocijacije ne električne automobile. Da ne bi bilo zabune, bez obzira na masku, Grandland još uvijek nije električni. I dalje je tu plug-in hibridna verzija, no većinu ponude čine modeli koji imaju motore s unutrašnjim izgaranjem. I dok je prednji dio novom maskom dobio potpuno sveži karakter, ostatak vanjskog dizajna nije puno promijenjen. Razlike su samo u detaljima.

Unutrašnjost je dosta promijenjena. Opel ju učinio naprednijom i modernijom dodavanjem novih digitalnih instrumenata i novog središnjeg zaslona od 12 inča. Ta kombinacija sada jako podsjeća na onu u novoj Mokki i Astri, djeluje kompaktno i kao cjelina. Zbog novih instrumenata i središnjeg zaslona promijenjen je izgled i raspored otvora za ventilaciju te neki drugi detalji armatura, tako da sve sada izgleda prilično novo.

Testirani model s opremom Business Elegance vrlo je bogato opremljen što se vidi u unutrašnjosti po mnogo luksuza ali i vrhunskim ergonomskim sjedalima s EGR certifikatom. Bogata oprema je vidljiva i po vanjskim detaljima poput novih IntelliLux LED Pixel svjetala koja su sastavljena od 162 LED segmenta i mogu u svakom trenutku jako dobro osvijetliti sve ispred vozača bez da smetaju nadolazećim vozačima ili pješacima.

Pogon testnog automobila prilično je jednostavan. Riječ je o jako dobro poznatom 1,2-litrenom benzincu s tri cilindra kakav se već godinama ugrađuje u mnogo drugih Peugeota, Citroëna i Opela. Tri cilindra u kombinaciji s 4,5 metara dugačkim SUV-om na prvu se čini kao nedovoljno dobra kombinacija, no u praksi ništa ne nedostaje. 130 KS vrlo agilno pokreče veliki SUV, bez da u bilo kojem trenutku pomislite da vam nedostaje snage. Pritom nam se posebno svidjela potrošnja. Auto je na testu pri kombiniranoj vožnji trošio 7,2 l/100 km. Vrlo dobro!

Karakterističan zvuk motora s tri cilindra također nije previše primjetan, niti ne smeta. Po zvuku i uvjerljivim ubrzanjima prije ćete pomisliti da je pod poklopcem motora nekakav dizel nego što posumnjate u benzinca s neobično malim brojem cilindra za ovu klasu automobila. To potvrđuju i “brojke na papiru”. Ubrzanje do 100 km/h traje 10,1 sekundu, a maksimalna brzina je 188 km/h. Sasvim dovoljno.

Time što je velik dio mehaničkih komponenti dijeli s Peugeotom i Citroënom ne znači da je i Grandland postao “Francuz”. Prije redizajna na cesti se ponašao kao tipičan Opel, a tako je ostalo i nakon njega. Auto je vrlo sposoban pri agresivnijoj vožnji kroz zavoje i uvjerljiv pri visokim brzinama na autocestama. Opel je ovjes jako dobro prilagodio “njemačkom ukusu” i Grandland se u rukama “agresivnijeg vozača” ponaša mnogo ugodnije nego "sestrinski" Peugeot 3008/5008 i Citroën C5 Aircross. Pritom, zbog “tvrđe” podešenog ovjesa nije postao neudoban. Naprotiv, spada među udobnije modele u klasi. Ručni mjenjač je precizan i ugodan, no možda bi ovom autu ipak bolje pristajao automatik koji je također u ponudi s ovim motorom.

Novi Grandland odličan je auto, a redizajn je donio promjene koje su ga učinile modernijim i naprednijim bez da je izgubio svoj prepoznatljiv karakter. I dalje ostaje praktičan i prostran auto s mnogo mjesta, koji može biti prilično zabavan u vožnji, koji je udoban i dosta ekonomičan. Cijena od 282.735 kuna za testni model na prvu izgleda prilično visoku, no kad se prisjetimo koliko je sve poskupilo i koliko košta konkurencija Grandland ispada jednim od najpovoljnijih modela u svojoj klasi.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Opel Grandland 1.2 Turbo Business Elegance

Aluminijski naplatci 18", automatska dvozonska klima, LED Matrix svjetla, dodirni zaslon 12", navigacija, digitalni instrumenti, prednji i stražnji parkirni senzori, kamera za vožnju unatrag, grijanje sjedala, upravljača i vjetrobrana...