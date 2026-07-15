Remake Assassin's Creed Black Flaga obara rekorde unatoč podijeljenim reakcijama fanova

Novi-stari hit iz Ubisofta, Assassin's Creed Black Flag Resynced, isplovio je i odmah srušio sve rekorde franšize na Steamu. Iako se radi o preradi igre stare više od deset godina, gusarska avantura privukla je nevjerojatan broj igrača, prodavši se u dva milijuna primjeraka prvog dana.

Brojke koje su nadmašile sva očekivanja

Već u prvim satima nakon izlaska, broj istovremenih igrača na Steamu dosegao je 99.451, da bi se unutar tri dana popeo na 104.756. Time je Black Flag Resynced postao prva igra u serijalu koja je na toj platformi premašila sto tisuća istovremenih korisnika. Za usporedbu, dosadašnji rekorder, Assassin's Creed Shadows, zaustavio se na 64.825 igrača, dok su favoriti poput Odysseyja i Originsa imali niže vrhunce. Originalni Black Flag iz 2013. nadmašen je više od šest puta, što svjedoči o snazi nostalgije.

Uspjeh u sjeni kritika

Ipak, impresivne prodajne brojke i rekordan interes pričaju samo jednu stranu priče. Lansiranje igre pratila je lavina negativnih recenzija na Steamu, gdje je isprva imala ocjenu "uglavnom negativno". Glavni prigovori igrača usmjereni su na agresivnu monetizaciju. Mnogi su istaknuli da brojni DLC paketi, koji uključuju kozmetičke dodatke i sadržaj za brodove po cijeni od 10 eura svaki, nisu bili uključeni čak ni u skuplje Deluxe izdanje igre. Ukupna cijena svih dodataka premašila je cijenu same igre, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo.

Tehnički problemi i pozitivne strane

Dodatnu frustraciju izazvao je i tehnički propust zbog kojeg su sve međuscene bile zaključane na 30 sličica u sekundi (FPS), čak i na najjačim računalima s postavkama na "Ultra High". Ubisoft je priznao problem i obećao skoru ispravku. S druge strane, kritičari i igrači pohvalili su značajna poboljšanja. IGN je igri dao ocjenu devet od deset, ističući dorađen borbeni sustav, poboljšanu grafiku i, na radost mnogih, uklanjanje segmenata iz sadašnjosti. Ipak, snaga Edwardove karizme i sloboda plovidbe Karibima bili su dovoljni da prevladaju probleme i privuku milijune igrača.