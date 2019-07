Kadjar s novim benzinskim motorom bolji je i od dizela

Mnogi uz SUV nekako podrazumijevanju dizelski motor, no da probaju novi Kadjar s TCe 140 motorom, brzo bi promijenili mišljenje.

Iako je ovo osnovni motor i unatoč činjenici da je prilično malog obujma, on pršti od snage. Ima 140 KS, ubrzanje do 100 km/h je dobro, no ne i spektakularno, no odaziv na gas u svakom trenutku oduševljava. Međuubrzanja su u svakom trenutku impresivna, kao u snažnom dizelašu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Specijalna plava boja odlično pristaje Renaultovu SUV-u

Naravno, najveća prednost u odnosu na dizelaša je izuzetno miran i tih rad, a nedostatak nešto veća potrošnja. U gradu smo na testu trošili 8,5 l/100 km, a u kombiniranoj vožnji 7 l/100 km. Kad se zbroje svi minusi i plusovi, benzinac je mnogo bolji odabir ako baš ne radite vrlo velik broj kilometara godišnje.

U vožnji se Kadjar ponaša vrlo dobro. Nije stvoren za jurnjavu više za udobno krstarenje, no nemate dojam da vozite veliki SUV, više je osjećaj kao u klasičnom kompaktu. U pogledu prostranosti auto je vrlo dobar, isto vrijedi i za kvalitetu materijala i izrade, sve u svemu teško mu je naći zamjerku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od opreme tu su alunaplaci promjera 19”, odličan audiosustav, prednja LED svjetla, infotainment s navigacijom i zaslonom od 7 inča, prednji, stražnji i bočni parkirni senzori te mnogo ukrasa i drugih detalja. Može se reći da je ovo izuzetno bogato opremljen auto, zbog čega se cijena od 193.966 kuna doima vrlo dobrom. Odnos uloženo-dobiveno kakav ćete teško naći negdje drugdje.

TVORNIČKI PODACI

masa: 1442 kg

dimenzije: 449x184x161 cm

obujam: 1332 ccm

snaga: 103 kW/140 KS

0-100 km/h: 10,4 s

najveća brzina: 203 km/h

potrošnja: 5,9 l/100 km

cijena: 193.966 kn (testni model) 171.900 kn (osnovni dizel)