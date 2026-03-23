RETRO GAMING: Zbog ovog PS2 hita pucačine više nikad nisu bile iste! Jeste li ga igrali?

Prije točno 25 godina, na današnji dan 23. ožujka 2001., dogodila se tiha revolucija u svijetu videoigara. Legendarni Half-Life, pucačina koja je tri godine ranije preokrenula žanr na PC-ju, stigla je na PlayStation 2. No, to nije bio samo još jedan u nizu prijelaza s jedne platforme na drugu. Ono što su Valve i Gearbox Software isporučili bilo je mnogo više - bilo je to temeljito prerađeno, prošireno i tehnički usavršeno iskustvo koje je postavilo nove standarde za pucačine iz prvog lica na konzolama.

Tehnička renesansa na konzoli

Odmah pri prvom pokretanju bilo je jasno da ovo nije ista igra iz 1998. godine. Razvojni tim Gearbox, koji se već dokazao s ekspanzijom Opposing Force, uložio je golem trud u modernizaciju vizuala. Modeli likova bili su drastično poboljšani, s gotovo četverostruko više poligona od originala. Znanstvenici i zaštitari u Black Mesi više nisu bili samo grubo oblikovane figure; dobili su detaljne izraze lica, oči koje su pratile pokrete i zglobne prste. Novi sustav skeletalne animacije omogućio je fluidnije i kompleksnije kretnje, što je do tada bila rijetkost u igrama na konzolama.

Grafička poboljšanja nisu stala samo na likovima. Okruženja su bila oštrija, teksture detaljnije, a dodani su i novi specijalni efekti koji su iskorištavali snagu PlayStationa 2. Sve je to radilo u stabilnih 60 sličica u sekundi, što je osiguravalo iznimno glatko i responzivno iskustvo. No, tehnička superiornost nije bila jedini adut. Gearbox je pametno prilagodio igru za kontroler. Uveden je suptilni sustav zaključavanja mete ("lock-on") koji nije oduzimao igraču kontrolu, već je pomagao pri ciljanju, čineći borbu s analognim palicama prirodnijom. Za one koji su i dalje preferirali klasično iskustvo, igra je nudila punu podršku za USB tipkovnicu i miša, što je bio pravi raritet na konzolama tog doba. Uz sve to, uveli su i opciju brzog spremanja pozicije (Quick Save) koja je trajala svega nekoliko sekundi, funkciju koja je bila standard na PC-ju, ali gotovo neviđena na konzolama.

Ekskluzivna kooperativna avantura: Half-Life: Decay

Najveći i najvažniji dodatak PlayStation 2 verziji bio je potpuno nova, ekskluzivna kooperativna ekspanzija nazvana Half-Life: Decay. U njoj su igrači preuzimali uloge dviju znanstvenica, dr. Gine Cross i dr. Colette Green, kolegica Gordona Freemana. Njihova priča odvijala se paralelno s događajima iz originalne igre, nudeći potpuno novu perspektivu na katastrofu u istraživačkom postrojenju Black Mesa.

Decay je bio dizajniran isključivo za kooperativno igranje u dvoje na podijeljenom ekranu. Igrači su morali surađivati kako bi rješavali zagonetke, otvarali prolaze i borili se protiv vanzemaljaca i vojnika. Jedan igrač bi, primjerice, morao držati prekidač dok drugi prolazi kroz vrata ili bi zajedničkim snagama aktivirali kompleksne strojeve. Ovaj način igranja bio je pravo osvježenje i nudio je jedinstveno iskustvo koje se nije moglo naći na PC-ju. Po završetku svake misije, igrači su dobivali ocjenu od "A" do "F" na temelju preciznosti, broja ubojstava i pretrpljene štete. Oni najvještiji, koji bi na svim misijama ostvarili ocjenu "A", otključali bi tajnu bonus misiju u kojoj su mogli zaigrati kao dva Vortigaunta. Decay je godinama ostao dragulj dostupan samo vlasnicima PlayStationa 2, sve dok grupa entuzijasta iz Ukrajine nije 2008. godine izdala neslužbeni port za PC.

Uz Decay, igra je nudila i "Head-to-Head" multiplayer mod za dva igrača na podijeljenom ekranu, s desetak mapa posebno dizajniranih za blisku i brzu borbu, što je bio pametan potez u usporedbi s velikim mapama koje često nisu funkcionirale dobro s malim brojem igrača na konzolama. Upravo je taj spoj tehničke dotjeranosti, promišljenih dodataka i potpuno nove, ekskluzivne kampanje učinio Half-Life za PlayStation 2 legendarnim izdanjem koje je dokazalo da vrhunske pucačine iz prvog lica imaju svoje mjesto i izvan svijeta računala.