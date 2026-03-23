Znanstvenici su otkrili kako ovaj metal koji svi imamo u kuhinji učiniti vrjednijim od zlata

Kada je šestog prosinca 1884. godine na vrh Washingtonskog spomenika postavljena piramida od gotovo čistog aluminija teška 2,8 kilograma, bio je to simbol neviđenog luksuza i tehnološkog dostignuća. U to doba, rafinirani aluminij koštao je gotovo kao srebro, a car Napoleon III. svoje je najcjenjenije goste posluživao aluminijskim priborom za jelo, dok su oni manje važni morali koristiti zlatni. Danas, kada ga u obliku folije kupujemo u supermarketima za nekoliko eura, ta priča zvuči gotovo nevjerojatno. No, znanost bi uskoro mogla vratiti aluminiju staru slavu, dajući mu vrijednost koja u ključnim industrijskim primjenama nadmašuje i najplemenitije metale.

Tim znanstvenika sa sveučilišta King’s College London i Trinity College Dublin, predvođen dr. Clare Bakewell, uspio je stvoriti potpuno novi oblik ovog metala koji bi mogao pokrenuti revoluciju u kemijskoj industriji. Njihovo otkriće, objavljeno u prestižnom časopisu Nature Communications, predstavlja aluminij ne kao pasivni materijal za pakiranje, već kao moćan alat sposoban zamijeniti platinu i druge iznimno skupe metale.

Revolucionarna trokutasta struktura

U središtu ovog otkrića je molekula nazvana "ciklotrialuman". Riječ je o spoju u kojem su tri atoma aluminija povezana u jedinstvenu trokutastu (trimernu) strukturu. Iako zvuči jednostavno, stvaranje takve konfiguracije bio je desetljetni izazov za kemičare. Aluminij se u prirodi ponaša vrlo predvidljivo i stabilno. Da bi postao koristan kao katalizator, mora ga se "natjerati" u nestabilno stanje nižeg naboja, što ga čini iznimno reaktivnim.

Prethodno su znanstvenici uspjeli izolirati pojedinačne atome (monomere) i parove (dimere) reaktivnog aluminija, no stabilna tročlana prstenasta struktura ostala je neuhvatljiva. Tim dr. Bakewell uspio je to postići redukcijom spojeva aluminija pomoću kalija, stvarajući tamnocrvene kristale čija je trokutasta jezgra potvrđena rendgenskom analizom. Ključni uspjeh leži u činjenici da ova struktura ostaje cjelovita i stabilna čak i kada se otopi u različitim otopinama, što je preduvjet za njezinu praktičnu primjenu u kemijskim procesima.

Jeftina zamjena za najskuplje metale

Glavna vrijednost ovog otkrića je potencijal da aluminij zamijeni metale iz platinske skupine (PGM), poput platine i paladija, koji su temelj moderne industrijske katalize. Ovi metali su izuzetno učinkoviti u ubrzavanju kemijskih reakcija, no njihova cijena je astronomska. Aluminij je, s druge strane, najrasprostranjeniji metal u Zemljinoj kori i otprilike 20.000 puta jeftiniji od platine.

​- Prijelazni metali su radni konji kemijske sinteze i katalize, no mnogi od najkorisnijih postaju sve teže dostupni i skuplji za ekstrakciju. Često se nalaze u politički nestabilnim regijama, što dodatno povećava potražnju i cijenu. Zato smo se okrenuli češćim elementima, a odabrali smo aluminij jer ga ima u izobilju - izjavila je dr. Bakewell u priopćenju za javnost.

Osim cijene, problem s platinom je i ekološki otisak. Njezino rudarenje, uglavnom koncentrirano u Južnoj Africi, zahtijeva golemu potrošnju energije i obradu tona rude za izdvajanje samo nekoliko grama metala. Jeftinija, održivija i široko dostupna alternativa poput aluminija stoga bi u potpunosti promijenila pravila igre.

Sposobnosti koje nadmašuju uzore

Testiranja su pokazala da se ciklotrialuman ponaša kao izvanredan katalizator. Na sobnoj temperaturi uspješno cijepa molekulu dihidrogena (vodik, H2), što je ključan proces u proizvodnji vodikove energije i standardni test za provjeru može li neki spoj oponašati svojstva prijelaznih metala.

No, ono što je najviše iznenadilo istraživače jest da novi aluminijski spoj može izvesti reakcije koje su do sada bile nemoguće, čak i s najmoćnijim katalizatorima. Kada su ga izložili etenu, plinu koji je osnova za proizvodnju plastike, molekula etena se trenutno ugradila u aluminijsku jezgru, stvarajući peteročlani prsten sastavljen od atoma aluminija i ugljika. Takva struktura nikada prije nije viđena ni kod jednog metala.

​- Pomoću ovog aluminijskog trimera možemo graditi potpuno nove spojeve s razinama reaktivnosti koje nikada prije nisu zabilježene. Te sposobnosti nadilaze prijelazne metale koje smo izvorno pokušavali oponašati i stavljaju nas na čelo kemijskih istraživanja - dodala je dr. Bakewell.

Iako je ovo istraživanje tek u ranoj, eksplorativnoj fazi i put do industrijske primjene još je dug, ono otvara vrata novoj eri kemije. Aluminij, metal koji je nekada bio statusni simbol vrjedniji od zlata, ponovno je postao predmet divljenja, ovoga puta ne zbog svoje rijetkosti, već zbog nevjerojatnog potencijala skrivenog u jednostavnoj, trokutastoj vezi.