ZVUK DEVEDESETIH

RETRO TECH Ovo je bio zvuk interneta, teško ga je zaboraviti

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Canva

Sjećaš li se zvuka spajanja na internet? To nije bila samo buka, već himna početka digitalnog doba! Modemi su vodili pravi cyber razgovor prije no što bismo zaronili online.

Ako ste odrastali zajedno s dolaskom internetskog procvata u svijetu, zvuk spajanja na internet nije bio samo buka, kao što je to današnjim generacijama. Bio je to zvuk iščekivanja, zvučna podloga za ulazak u jedan potpuno novi, digitalni svijet. Ta kakofonija pištanja, zujanja i statičkog šuma bila je ritual koji je najavljivao da ste "online". No, taj zvuk nije bio nuspojava, već sam proces povezivanja.

Digitalno rukovanje preko žice

Svaki put kad biste pokrenuli vezu, vaš modem započeo je proces poznat kao "handshake" ili rukovanje. Riječ "modem" skraćenica je za modulator-demodulator, uređaj čiji je zadatak bio pretvoriti digitalne podatke s vašeg računala (niz nula i jedinica) u analogni zvučni signal koji je mogao putovati preko standardne bakrene telefonske linije. Zvuk koji smo slušali bio je doslovno razgovor između dva stroja, vašeg modema i modema internetskog pružatelja usluga (ISP-a).

Cijela komunikacija trajala je između 30 i 60 sekundi, a svaki njezin dio imao je točno određenu svrhu. Prvo bi se čuo ton slobodne linije, nakon čega bi vaš modem "okrenuo" telefonski broj ISP-a koristeći prepoznatljive DTMF tonove. Kada bi se modem s druge strane javio, odgovorio bi visokim, neprekidnim tonom, signalizirajući: "Čujem te, spreman sam za pregovore".

Anatomija kibernetičkog poziva

Nakon uspostave kontakta, uslijedio bi najbučniji dio - pregovaranje. Modemi bi razmjenjivali niz oštrih zvukova kako bi ispitali kvalitetu telefonske linije i dogovorili se oko maksimalne moguće brzine prijenosa, bilo da je riječ o 28.8k, 33.6k ili tada vrtoglavih 56k. Jedan od ključnih koraka bio je i slanje posebnog tona koji je isključivao sustave za suzbijanje jeke na telefonskoj mreži. Ti sustavi, dizajnirani da olakšaju ljudski razgovor, ometali su simultani prijenos podataka u oba smjera.

Na samom kraju, neposredno prije nego što bi zavladala tišina, čuo bi se zvuk sličan statičkom šumu. To je bio trenutak kada su pregovori završeni i kada je započinjao stvarni prijenos podataka. Zvučnik na modemu tada bi se ugasio, a vi ste napokon bili na internetu.

KULTURNI FENOMEN RETRO GAMING Tony Hawk's Pro Skater: Glazbeni ukus generacije. Jeste li igrali?
RETRO GAMING Tony Hawk's Pro Skater: Glazbeni ukus generacije. Jeste li igrali?
NA DANAŠNJI DAN Davne 1987. u Zagrebu održani prvi tečajevi za rad na računalu
Davne 1987. u Zagrebu održani prvi tečajevi za rad na računalu

Više od buke

Iako se zvuk mogao isključiti jednostavnom naredbom, većina ga je ostavljala uključenim iz praktičnog razloga. Služio je kao dijagnostički alat. Po zvuku ste mogli znati je li linija zauzeta, je li broj pogrešan ili je veza iz nekog razloga pukla. No, s vremenom je taj zvuk postao i kulturološki fenomen. Predstavljao je ritual strpljenja i nagrade. U eri kada je internet bio odredište na koje se "odlazilo", a ne stanje u kojem se stalno nalazimo, ta je digitalna simfonija bila zvuk vrata koja se otvaraju prema globalnoj mreži, uz neizbježni rizik da netko u susjednoj sobi podigne slušalicu i prekine vezu.

