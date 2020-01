Revolucionaran, nikad viđen motor za vrlo malu potrošnju

Mazda3 jedan je od najimpresivnijih modela iz kompaktne klase, a nedavno je postala još bolja. Naime, “trojka” je dobila nov revolucionarni benzinski motor SkyActiv X. Upravo takav motor nalazi se u testiranome modelu.



Zašto revolucionarni? Mazda je opet ignorirala činjenicu da većina proizvođača radi turbomotore, te napravila nov atmosferski motor. No ne bilo kakav. Uspjela je ono što su mnogi proizvođači desetljećima pokušavali – napraviti benzinski motor koji radi slično kao dizelaš, smjesu siromašnu benzinom i bogatu zrakom pali bez svjećice i pritom radi efikasnije i osjetno štedljivije od tipičnoga benzinca. No SkyActiv X ipak ne može bez svjećica. Potrebne su da bi zapalile smjesu u cilindrima prilikom paljenja, rada “u leru” i za velikoga broja okretaja. Ostatak vremena Mazda3 SkyActiv X radi slično kao dizelaš, svjećice daju samo prvi impuls, a smjesa se samozapaljuje. Motor ima i kompresor, no ne da bi bio snažniji već da bi cilindre opskrbljivao s dovoljno zraka da bi se iznad 3000 okretaja stvorila dovoljno siromašna smjesa koja će se sama zapaliti. Komplicirano i genijalno.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

No kako se taj auto vozi i kako zvuči? Jednostavno – kao svaki drugi benzinac. Uđete u auto, stisnete gumb za start, upalite motor i vozite. I pritom ne primijetite ništa od visokotehnološkoga hokus-pokusa ispod poklopca motora. No zato su primjetni rezultati. Dvolitreni SkyActiv X, snažan čak 180 KS, na testu je kombinirano trošio samo 6,2 l/100 km. Kada smo se potrudili voziti iznimno štedljivo, trošili smo 5,5 l/100 km.



Glede performansi i voznih karakteristika Mazda3 SkyActiv X “ponaša se” kao nekadašnji motori bez turba, koji “vole puno okretaja”. Rado se zavrti i do 6500 okretaja, no da bi auto agilno reagirao na svaki stisak papučice gasa treba malo više upotrebljavati mjenjač i držati motor u zoni većega broja okretaja nego kod turbomotora koji danas vladaju svijetom novih automobila. Inače ćete biti razočarani mlakim odazivom na gas i pitati se gdje je nestalo svih 180 konja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nekoliko riječi i o ostalim karakteristikama Mazde3. Auto odlično izgleda, oduševljava voznim značajkama, kvalitetom izrade i luksuzom. Ne impresionira ponudom prostora, koja je zaista prosječna za jednu od najvećih kompaktnih limuzina na tržištu. No vožnja u ovom autu pravi je užitak, mjenjač, ovjes upravljač – sve je za čistu peticu. Pohvale zaslužuje i sustav infotainmenta, koji je jednostavan za korištenje, brz i ima sve potrebne funkcije. Mazda3 je auto za poželjeti, s naprednim motorom i obiljem opreme, no i cijenom koja dobro prati sve superlative koji se vežu uz Mazdu3. Zato i stoji nemalih 205.258 kuna.

TVORNIČKI PODACI

masa: 1417 kg

dimenzije: 466x180x144 cm

obujam: 1998 ccm

snaga: 132 kW/180 KS

0-100 km/h: 8,2 s

najveća brzina: 216 km/h

potrošnja: 4,5 l/100 km

cijena: 205.258 kn (testni model), 178.091 kn (osnovni hibrid)

Testirana Mazda3 Skyactiv-X GT u opremi ima LED svjetla, 18” alunaplatke, navigaciju, dodirni zaslon 8,8”, head up zaslon, grijana sjedala i upravljač, adaptivni tempomat, kameru...