Riječka udruga uz pomoć dobrih ljudi ostvarila cilj: Naša djeca sad imaju mjesto pod suncem

Uz taktove "Iskre", pjesme koja je na neki način obilježila kampanju udruge Centra za kulturu dijaloga (CeKaDe) "Moje, mjesto pod suncem", Urban i njegovi dečki svečano su otvorili željno očekivani riječki prostor namijenjen za učenje i igru djece na rubu siromaštva.

"Moje mjesto pod suncem" program je koji se bavi uključivanjem djece i obitelji s lošijim socioekonomskim statusom u normalan život, pružajući im mogućnost učenja vještina kroz radionice i aktivnosti koje si inače ne bi mogli priuštiti. Zapušteni prostor nekadašnjeg Tehnološko-inovacijskog centra (TIC) na Pećinama, koji je Sveučilište u Rijeci prepustilo udruzi, pokazao se kao idealan. U listopadu 2020. pokrenuta je kampanja s namjerom prikupljanja 1,2 milijuna kuna za adaptaciju 380 kvadrata. Zahvaljujući pomoći poslovnih subjekata, zaklada (od kojih je najviše donirala privatna zaklada Vincero), sveučilištu, gradu, županiji i privatnim donatorima, sakupljeno je čak dvostruko više, 2,3 milijuna kuna.

- Cijeli je niz ljudi bez kojih ovo ne bi bilo moguće i kojima zahvaljujem što su pomogli, donirali, sudjelovali na realizaciji ovog plemenitog cilja. Kada gledam na dane kada je ovo tek bila mašta pa do ovog svečanog otvaranja, postavljala sam si pitanje - što je to što je pokrenulo toliko ljudi, da toliko energije ulože da ovaj nekad uredski prostor pretvorimo u savršen za rad za našu djecu. Po meni, glavna motivacija je da se većina nas bar jednom u životu našla u situaciji da nam je ful trebala podrška da shvatimo našu svrhu i talente, tj. da nas u tom svom periodu porađanja svojeg talenta i svrhe netko podrži. Ovo je takav prostor susreta podrške kojem se jako veselim u godinama što dolaze. Ovo što mi ovdje njegujemo i želimo je da i mi budemo dio svijeta koji živi izvan hladnih zidova institucija, - emotivna i sretna obratila se idejna začetnica i voditeljiva programa Gordana Grozdanov.

U novom prostoru ostvarena je i mogućnost posluživanja toplih obroka djeci. Također, uz održavanje raznih radionica plesa, glazbe, kulinarsstva, Dj-anja te uključivanja u sporstke aktivnosti, djeca mogu pohađati i instrukcije iz svih predmeta. Ujedno, udruga pruža i podršku za roditelje, a dugoročni plan je da program postane inkluzivan te osim i djece iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa uključi i one čiji roditelji nemaju financijskih problema.

- Zahvaljujem svima koji su prepoznali humanost od velikog značaja za našu zajednicu. Na žalost, proteklih godina svjedoci smo produbljivanja socijalnih razlika. Mnogi sugrađani ostali su bez posla što ih je gurnulo na rub siromaštva. Osobito zabrinjava što je među njima jako puno djece. Nadam se da će upravo ta djeca ovdje naći svoj dom i rasti kako zaslužuju. Grad Rijeka od 2005. među prvima u Hrvatkosj nosioc je lakskave titule Grada - prijatelje djece i uvijek se zalagao i zalagat će se da pomoć dođe tamo gdje treba - kazao je dogradonačelnik Goran Palčevski.

Moderna vizija prostora

Prostor je uređen pod vodstvom arhitektice Ide Križalj Leko, mentorice tima koji je izradio idejno rješenje i realizatorice sveukupne izvedbe projekta koji supotpisuje s kolegicom Anom Boljar.

- Prostor je zamišljen kao igralište razapeto između staklenih pročelja i zida koji ga siječe, ali ne kao njegova barijera već kuća koja je dijelom nastanjiva, a dijelom samo prolazna - objašnjava Križaj Leko.

Na samom ulazu nalazie se blagovaona i kuhinja, za pripremu hrane i druženje volontera i zaposlenika. Slijedi WC, inače prilagođen i osobama s invaliditetom, te glavni prostor koji ima više namjena za različite tipove radionica. U njemu se djeca mogu grupirati kako žele, no uvijek su uz pročelje koji propušta prekrasno svjetlo.

- Cijeli koncept prostora definiran je uz zid koji prostor siječe, no koji je i sam po sebi funkcionalan. U njemu je ostavljeno nekoliko niša u kojima se može skrivati, čitati i koje potiču na igru. Generalno, za cijeli su prostor birani materijali koji su trajni, dakle mogu se "habati", kao da su djeca vani. Pazilo se na neskučenost. Sve je tako dizajnirano, od fasade do poda. Sve je od dosta grubih materijala pa djeca ne moraju brinuti hoće li će zalupiti vratima ili oštetiti prostor na neki drugi način - pojašnjava Križaj Leko ističući kako je u fazi projektiranja bilo izuzetno važno da prostor bude jednako dobar kao da nije za djecu na rubu siromaštva.

- Upravo suprotno, željeli smo da imaju sve, i više, da im prostor otvori mnoge nove načine za stjecanje znanja i sklapanje novih prijateljstava. Djeca ovdje postaju ravnopravna. Moram naglasiti da je ovo ostvarenje rezultat izuzetnog fokusa pojedinaca iz CeKaDe-a na cilj koji je podrazumijevao jako složeni posao s nizom nepoznanica i nepredvidivih točaka, pšogotovo na operacionalizaciji gradilišta. Sposobnost svih tih ljudi, ludost i vjera da je ovo ispravno, bili su presudni - zaključuje Križaj Leko.

Goran Abramović, upravitelj Zaklade Vincero, najvećeg pojedinačnog donatora kampanje,izjavio je kako je tijekom kampanje u Mojem mjestu pod suncem prepoznao one vrijednosti koje promovira i njegova zaklada – uključivost i solidarnost. Zaklada Vincero ne samo da je uložila znatna sredstva u adaptaciju i opremanje ovog novog prostora, nego je i najavila dugoročnu suradnju u krajnjem cilju programa – prekidanju začaranog kruga siromaštva u kojemu se djeca, štićenici Mojeg mjesta pod suncem, nalaze.

Kampanja je obilovala naporima umjetnika da podrže djetinjstva jednakih mogućnosti. Tako su Mirko Ilić, Slavenka Drakulić i Rujana Jeger napravili slikovnicu "Moje mjesto pod suncem", a sav prihod od prodaje išao je u cilj kampanje.