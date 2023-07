Rijetka pojava: Asus Zenfone 10 je snagator koji stane i u džep

Zenfone 10 je Asusov najnoviji top model telefona koji se drži svoje formule kompaktnog dizajna i moćnih performansi, a u Hrvatskoj bi trebao biti dostupan krajem srpnja.

Novi telefon tako pogoni moćni Snapdragon 8 Gen2, zajedno s LPDDR5X RAM-om te UFS 4.0 memorijom kako bi isporučili što bolje performanse. Zenfone 10 je zadržao 5,9-inčni ekran kao i prošlogodišnji model te praktično iste gabarite (145x68 mm) i sa 172 grama mase spada u 'perolaku' kategoriju telefona.

Foto: Asus

Iako je Super AMOLED ekran ostao istih dimenzija i rezolucije (1080x2400 piksela, sada podržava osvježenje od 144 Hz, a štiti ga Gorilla Glass Victus staklo.

Polikarbonatno kućište i sada ima teksturu koja neće primati vaše otiske prstiju, a telefon je u aluminijskom okviru. Na njegovoj bočnoj strani je senzor otiska prstiju koji je integriran u tipku za gašenje. Kao što smo spomenuli, telefon dolazi s LPDDR5X radnom memorijom i to do 16 GB te do 512 GB UFS 4.0 memorije.

Foto: Asus

Straga se nalaze dvije kamere koje su zadržale prošlogodišnji izgled. Glavna kamera je 50-mpx IMX766, uz koju se nalazi širokokutna kamera od 13 megapiksela koja je poboljšana u odnosu na lanjsku. U Asusu ističu i novu generaciju gimbala koji kameru stabilizira u šest osi te nove digitalne algoritme za stabilizaciju slike koji bi trebali rezultirati savršeno glatkim snimkama. Telefon su opremili OZO audio tehnologijom koja bi trebala uklanjati nepotrebne šumove, poput vjetra.

Lanjska selfie kamera je uklonjena i nova ima 32 mpx sa 1.4 μm pikselima i RGBW senzorom, a u Asusu ističu da bi to trebalo rezultirati puno kvalitetnijim selfijima pri slabom svjetlu.

Telefon ima istu bateriju kao i lani, kapaciteta 4300 mAh, no u Asusu ističu da može izdržati do 12,9 posto dulje na jednom punjenju. Uz to, telefon ima 30W punjenje te 10W bežično punjenje.

Softverski je opremljen ZenUI sučeljem na Androidu 13.

Zenfone 10 će biti dostupan u Hrvatskoj krajem srpnja, a cijena za model sa 8/256 GB će biti 879 EUR. U pretprodaji, koja će trajati do 29. srpnja, cijena će biti 829 EUR. Prve količine će biti dostupne u plavoj i crnoj boji.