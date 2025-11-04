Obavijesti

Rimčev robotaksi snimljen u vožnji u Novom Zagrebu! Pogledajte FOTOGRAFIJE

Rimčev robotaksi snimljen u vožnji u Novom Zagrebu! Pogledajte FOTOGRAFIJE
Zagreb: Testno vozilo tvrtke PROJECT 3 MOBILITY ovih dana vozi ulicama Novog Zagreba u autonomnom režimu voznje | Foto: PIXSELL

ZAGREB Na gradskim ulicama snimili su testno vozilo tvrtke PROJECT 3 MOBILITY u autonomnom režimu vožnje. Tvrtka Mate Rimca dobila je bespovratnu potporu bez natječaja od 179 milijuna eura z Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Dosad su verificirali 10 prototipova robotaksija. No moraju ih imati još 50 jer je to bio uvjet da bi dobili 900 milijuna eura EU novca. Dvaput je dosad Rimac dobivao odgodu.

