Roblox pucačina, TTK Testing, zaludila je milijune igrača!

Svijet Robloxa, poznat po "kockastoj" grafici, uzdrmala je taktička pucačina koja ruši stereotipe. Igra TTK Testing, koju u slobodno vrijeme razvija tim od dvoje ljudi, postala je viralan hit i privukla milijune igrača unatoč tome što je u ranoj fazi razvoja i testiranja.

Atmosfera koja odudara od platforme

TTK Testing izdvaja se potpunim zaokretom u dizajnu. Umjesto šarenih modela, igrače dočekuju mračna, prljava okruženja i efekti kamere koji imitiraju snimke s tijela (bodycam). Isječci koji kruže mrežama prikazuju napetu akciju u skučenim prostorima, uz dramatično osvjetljenje i uvjerljive zvukove oružja. Igrači su pohvalili fluidne animacije i osjećaj pucanja, a mnogi su gameplay usporedili s taktičkom igrom Ready or Not. Upravo taj odmak od očekivanog stila Robloxa ključan je razlog njezine eksplozivne popularnosti.

Milijunski posjeti iznenadili i autore

Brojke koje prate TTK Testing su impresivne. Prvog dana zabilježila je četiri milijuna posjeta, a brojka je narasla na preko sedam milijuna. Takva popularnost iznenadila je i same autore, dvojac PoptartNoahh i CanyonJack. Priznali su kako ih je "Robloxov algoritam pronašao prerano", jer nisu očekivali toliku pažnju dok je projekt u povojima. Igra je imala i do 4.500 istovremenih igrača, što je golem uspjeh za naslov koji razvijaju dvije osobe u slobodno vrijeme. Igra gotovo da nema monetizacije, nudi se samo simboličan paket podrške developerima, bez ikakvih prednosti u igri.

Tek poligon za testiranje budućih ideja

Trenutna verzija, koja nudi "free-for-all" mod (svatko protiv svakoga), zapravo je samo testni poligon. Studio Sable Digital koristi ga za prikupljanje informacija o kretanju i mehanikama pucanja. Pravi potencijal leži u ambicioznim planovima. Najavljeni su kooperativni PvE mod protiv računalno vođenih protivnika, misije s pričom u stilu igre Door Kickers te klasični timski multiplayer modovi. Budući da se radi o projektu iz strasti, razvoj će vjerojatno potrajati, no TTK Testing već sada pokazuje smjer u kojem se Roblox kao platforma može dalje razvijati u budućnosti.

*uz korištenje AI-ja