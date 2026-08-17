Policija istražuje okolnosti smrti Panettiere: Objavili su detalje

Holivudska glumica Hayden Panettiere preminula je iznenada u dobi od 36 godina. Tužnu je vijest priopćila njezina obitelj, a sada se oko svega oglasila i policija. Za Daily Mail su potvrdili kako je policija dobila poziv od glumičinog poznanika da je bez svijesti i reakcije. Nakon toga su se kola hitne pomoći uputila prema njenom stanu u Greenvilleu u Južnoj Karolini, no nije joj bilo spasa.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Policija istražuje smrt glumice, no kako su naveli, nema naznaka da je riječ o kaznenom djelu.

- Preliminarna istraga nije pokazala nikakve znakove nasilja, kaznenog djela ili sumnjivih okolnosti. Poznanik gospođe Panettiere nazvao je 911 - stoji u priopćenju.

Panettiere se glumom bavila od djetinjstva, a veliku slavu donijela joj je uloga navijačice u seriji 'Heroji'. Veliki uspjeh postigla je i u 'Nashvilleu' gdje je glumila Juliette Barnes šest sezona.

Foto: Rights Managed

Godinama je bila u vezi s ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom. Imaju kći Kayu, rođenu 2014. godine. S Kličkom je prekinula 2018.