Robot skenira tijelo i traži rak

U svijetu u kojem su liste čekanja za specijalističke preglede sve duže, a potreba za ranom dijagnostikom smrtonosnih bolesti poput raka kože nikad veća, tehnologija ponovno nudi rješenje koje bi moglo promijeniti pravila igre. Pariška tvrtka SquareMind razvila je Swan, prvi robotski sustav na svijetu sposoban za detaljno, dermoskopsko snimanje cijelog tijela, otvarajući novo poglavlje u prevenciji i ranom otkrivanju melanoma i drugih oblika raka kože.

Ovaj inovativni sustav objedinjuje robotiku, umjetnu inteligenciju i računalni vid kako bi proces pregleda kože učinio bržim, preciznijim i dostupnijim. Dok se dermatolozi bore s preopterećenošću uzrokovanom starenjem populacije i povećanom sviješću o opasnostima izlaganja suncu, Swan se pojavljuje kao ključan saveznik u misiji spašavanja života.

Kako funkcionira robotski pregled kože?

Iskustvo za pacijenta osmišljeno je da bude jednostavno, brzo i ugodno. U privatnosti sobe za pregled, pacijent stoji ispred elegantno dizajniranog robota. Jasni vizualni i zvučni signali vode ga kroz kratak proces, dok se robotska ruka precizno i fluidno kreće oko tijela, bilježeći slike visoke rezolucije.

Cijeli postupak, koji traje svega nekoliko minuta, u potpunosti je beskontaktan, što osigurava maksimalnu udobnost i higijenu.

No, prava revolucija događa se "ispod površine". Swan nije tek obična kamera; on funkcionira kao prošireni, automatizirani dermatoskop. Sposoban je snimiti cijelu površinu kože s razinom detalja koja je do sada bila moguća samo pri pregledu pojedinačnih, sumnjivih madeža izbliza.

Time se stvara potpuna digitalna mapa kože pacijenta, temelj za daljnju analizu i praćenje. Standardizirano snimanje osigurava da su slike snimljene pri svakom posjetu usporedive, što omogućuje precizno uočavanje i najmanjih promjena tijekom vremena.

Važno je naglasiti da Swan nije osmišljen kako bi zamijenio dermatologe, već da bi im pružio moćan alat koji im štedi vrijeme i povećava dijagnostičku preciznost. Nakon što robot završi sa snimanjem, slike se integriraju u klinički softver, a na scenu stupa umjetna inteligencija.

AI algoritmi analiziraju tisuće slika, pomažući u identificiranju novih lezija ili promjena na postojećima, koje bi ljudskom oku mogle promaknuti.

Softver tako liječniku pruža svojevrsni sažetak, ističući područja koja zahtijevaju posebnu pažnju. Ipak, konačna dijagnoza i odluka o daljnjim koracima, poput biopsije ili liječenja, ostaje isključivo u domeni liječnika specijalista.

Cilj je smanjiti administrativno opterećenje i vrijeme koje liječnici troše na rutinsko dokumentiranje, kako bi se mogli više posvetiti analizi i radu s pacijentima.

Ovakav pristup poboljšava dosljednost dijagnostike i otvara vrata kvalitetnijim pregledima za veći broj ljudi.

Odgovor na gorući problem u zdravstvu

Potražnja za dermatološkim uslugama u stalnom je porastu diljem svijeta. Sve duže liste čekanja predstavljaju ozbiljan rizik, jer je kod raka kože, a posebno najagresivnijeg oblika - melanoma, rano otkrivanje ključno za uspješno liječenje. Zastrašujući je podatak da većina melanoma nastaje kao potpuno nova lezija na prethodno zdravoj koži, a ne iz postojećeg madeža.

To znači da je redovito i temeljito praćenje cijele površine kože od presudne važnosti.

SquareMindov pristup izravno cilja na rješavanje ovog nesrazmjera između potražnje i dostupnih kapaciteta u dermatologiji. U Francuskoj se, primjerice, svake godine dijagnosticira između 140.000 i 250.000 slučajeva raka kože.

Tehnologije poput Swana, potencijalno u kombinaciji s videokonzultacijama, mogle bi drastično smanjiti vrijeme čekanja i omogućiti proaktivnu skrb.

Viziju tvrtke SquareMind prepoznali su i investitori, osiguravši nedavno 18 milijuna dolara za daljnji razvoj platforme i njezino širenje na globalno tržište. Ta će sredstva omogućiti jačanje komercijalnih, inženjerskih i timova za korisničku podršku uoči planiranog lansiranja sustava Swan u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi.

Proizvod već posjeduje potrebne certifikate za komercijalnu upotrebu na oba tržišta - na popisu je američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) i nosi CE oznaku za europsko tržište.

