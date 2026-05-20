Maextro S800 je ove godine stigao do 5465 primjeraka, dok je najbliži pratitelj Mercedes-Maybach S-klase, na gotovo upola lošijim brojkama - 3012 primjeraka.
NOVI HIT IZ KINE!
'Rolls Royce s Temua' od čak 90.000 eura se prodaje bolje od nekih Mercedesa i BMW-a
Europski premium proizvođači godinama su u Kini igrali na sigurnu kartu prestiža. Mercedes S-klase, Mercedes-Maybach, BMW serije 7, Porsche Panamera i Audi A8 bili su automobili koji nisu prodavali samo prostor, snagu i udobnost, nego i društveni status. No kinesko tržište luksuza sve se brže mijenja, a najnoviji primjer toga je Maextro S800, velika limuzina iza koje stoje Huawei i JAC. Ime možda još ne zvuči globalno prepoznatljivo, ali prodajni rezultati govore da su ga kineski kupci vrlo dobro upoznali, piše Autostart.
