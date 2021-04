Dron vrijedan 85 milijuna dolara tehnološka je demonstracija kojom će se prvi put testirati let s motorom na drugom planetu, piše Daily Mail.

Helikopter Ingenuity u subotu se odvojio od rovera Perseverance, koji je stigao na Mars u veljači. Slika s tvitom prikazuje bespilotnu letjelicu koja slobodno stoji na mjestu polijetanja na Marsu udaljena od rovera.

Helikopter bi 11. travnja trebao krenuti na let. Očekuje se da će "poletjeti nekoliko metara od tla, lebdjeti u zraku oko 20 do 30 sekundi i sletjeti", navodi NASA. Baterija mu omogućuje da leti do 90 sekundi s jednim punjenjem, uz doseg od 300 metara.

Prvo testiranje bespilotne letjelice koje stoji 85 milijuna dolara, više od osnovne cijene za borbeni avion F-35, odvijat će se na jako hladnom marsovskom tlu.

NASA je rekla da će, unatoč planiranom kratkom vremenu, let "biti glavna prekretnica" kao "prvi let u izuzetno tankoj atmosferi Marsa." U izjavi od prošlog mjeseca NASA je usporedila ovaj probni let s prvim kontroliranim letom na Zemlji, koji su braća Wright izveli u prosincu 1903.

Håvard Grip, iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon, rekao je u ožujku za Space.com da će, ako let prođe dobro, dron napraviti dodatne letove, od kojih će svaki biti duži od prethodnog, poput braće Wright.

No, prvo će se podaci s prvog leta poslati natrag na Zemlju - trebali bi stići tek sljedećeg dana.

NASA je rekla da će se do svog prvog leta, mali helikopter težak 4 kilograma pokušavati zagrijavati "autonomno kroz jako hladnu marsovsku noć" s temperaturama od -90 Celzija.

Mali helikopter za punjenje će se koristiti solarnim panelima.

Mars ima razrijeđenu atmosferu sa samo oko 1% gustoće naše atmosfere na Zemlji.

- Budući da je atmosfera Marsa toliko rijetka, dron je dizajniran da bude lagan, s lopaticama rotora koje su puno veće i vrte se puno brže nego što bi bilo potrebno za helikopter njegove mase na Zemlji - objavila je NASA.