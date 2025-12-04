Rusi zabranili popularni Roblox, tvrde da širi LGBT propagandu i da igra promovira terorizam

Ruske vlasti blokirale su pristup jednoj od najpopularnijih svjetskih online platformi za igre, Roblox, navodeći kao razlog širenje "ekstremističkog" sadržaja, uključujući LGBTQ+ propagandu i materijale koji opravdavaju terorizam. Odluku je donio Roskomnadzor, rusko regulatorno tijelo za medije, koje tvrdi da platforma negativno utječe na djecu.

'Negativan utjecaj na duhovni i moralni razvoj'

Roskomnadzor je u svojem priopćenju naveo kako je Roblox "pun neprikladnog sadržaja koji može negativno utjecati na duhovni i moralni razvoj djece". Regulator tvrdi da su na platformi, koja ima preko 150 milijuna aktivnih korisnika dnevno, pronađeni sadržaji koji uključuju "pozive na nasilne zločine i LGBT propagandu".

Prema izvješćima ruskih medija, agencija je istaknula da se na Robloxu često mogu pronaći scenariji koji simuliraju terorističke napade, potiču na napade na škole, kao i kockanje. Uz to, naveli su i izvješća o seksualnom uznemiravanju djece te dijeljenju intimnih fotografija. Roskomnadzor je potvrdio da je prije blokade poslao više upozorenja tvrtki Roblox Corporation, tražeći uklanjanje zabranjenog sadržaja, no tvrde da interni sustav moderiranja platforme "nije uspio osigurati sigurno okruženje za korisnike".

Foto: Jeenah Moon

Roblox odgovara: 'Predani smo sigurnosti'

Iz tvrtke Roblox Corporation odgovorili su na optužbe, ističući svoju posvećenost sigurnosti korisnika.

"Poštujemo lokalne zakone i propise u zemljama u kojima poslujemo i vjerujemo da Roblox pruža pozitivan prostor za učenje, stvaranje i smisleno povezivanje za sve", stoji u izjavi poslanoj medijima. "Imamo duboku predanost sigurnosti i robustan skup proaktivnih i preventivnih sigurnosnih mjera osmišljenih za otkrivanje i sprječavanje štetnog sadržaja na našoj platformi."

Tvrtka je nedavno najavila i da će onemogućiti djeci razgovor s nepoznatim odraslim osobama, nakon kritika zbog sigurnosnih propusta.

Zabrana u širem kontekstu ruskih zakona

Ova blokada nije izoliran slučaj, već se uklapa u širu strategiju ruskih vlasti protiv zapadnih tehnoloških platformi i strogu politiku prema LGBTQ+ zajednici. Rusija je 2023. godine proglasila takozvani "međunarodni LGBT pokret" ekstremističkom organizacijom, što je otvorilo put za kazneni progon aktivista i pripadnika zajednice.

Zbog sličnih zakona, aplikacija za učenje jezika Duolingo morala je ukloniti reference na istospolne veze, dok je crtani film "My Little Pony" dobio oznaku 18+. Roskomnadzor ima dugu povijest ograničavanja pristupa zapadnim medijima koje optužuje za kršenje ruskih zakona.

Rusija nije prva zemlja koja je zabranila Roblox. Zbog zabrinutosti za sigurnost djece, platforma je ranije blokirana i u zemljama poput Kine, Turske, Irana i Iraka. S obzirom na to da otprilike trećina goleme baze igrača Robloxa ima 12 godina ili manje, pitanje sigurnosti djece ostaje ključna tema rasprava o ovoj platformi diljem svijeta.