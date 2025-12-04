Obavijesti

Tech

Komentari 0
STOP ZA DJEČJU IGRU

Rusi zabranili popularni Roblox, tvrde da širi LGBT propagandu i da igra promovira terorizam

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Rusi zabranili popularni Roblox, tvrde da širi LGBT propagandu i da igra promovira terorizam
4
Foto: Phil Noble

Regulator tvrdi da su na platformi, koja ima preko 150 milijuna aktivnih korisnika dnevno, pronađeni sadržaji koji uključuju "pozive na nasilne zločine i LGBT propagandu".

Ruske vlasti blokirale su pristup jednoj od najpopularnijih svjetskih online platformi za igre, Roblox, navodeći kao razlog širenje "ekstremističkog" sadržaja, uključujući LGBTQ+ propagandu i materijale koji opravdavaju terorizam. Odluku je donio Roskomnadzor, rusko regulatorno tijelo za medije, koje tvrdi da platforma negativno utječe na djecu.

'Negativan utjecaj na duhovni i moralni razvoj'

Roskomnadzor je u svojem priopćenju naveo kako je Roblox "pun neprikladnog sadržaja koji može negativno utjecati na duhovni i moralni razvoj djece". Regulator tvrdi da su na platformi, koja ima preko 150 milijuna aktivnih korisnika dnevno, pronađeni sadržaji koji uključuju "pozive na nasilne zločine i LGBT propagandu".

'PEDOFILSKA MREŽA' Ako vaše dijete koristi Roblox, ovo trebate pročitati. Hrvatska škola upozorila je roditelje...
Ako vaše dijete koristi Roblox, ovo trebate pročitati. Hrvatska škola upozorila je roditelje...

Prema izvješćima ruskih medija, agencija je istaknula da se na Robloxu često mogu pronaći scenariji koji simuliraju terorističke napade, potiču na napade na škole, kao i kockanje. Uz to, naveli su i izvješća o seksualnom uznemiravanju djece te dijeljenju intimnih fotografija. Roskomnadzor je potvrdio da je prije blokade poslao više upozorenja tvrtki Roblox Corporation, tražeći uklanjanje zabranjenog sadržaja, no tvrde da interni sustav moderiranja platforme "nije uspio osigurati sigurno okruženje za korisnike".

FILE PHOTO: The Roblox logo is displayed on a screen on the floorat the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City
Foto: Jeenah Moon

Roblox odgovara: 'Predani smo sigurnosti'

Iz tvrtke Roblox Corporation odgovorili su na optužbe, ističući svoju posvećenost sigurnosti korisnika.

"Poštujemo lokalne zakone i propise u zemljama u kojima poslujemo i vjerujemo da Roblox pruža pozitivan prostor za učenje, stvaranje i smisleno povezivanje za sve", stoji u izjavi poslanoj medijima. "Imamo duboku predanost sigurnosti i robustan skup proaktivnih i preventivnih sigurnosnih mjera osmišljenih za otkrivanje i sprječavanje štetnog sadržaja na našoj platformi."

Tvrtka je nedavno najavila i da će onemogućiti djeci razgovor s nepoznatim odraslim osobama, nakon kritika zbog sigurnosnih propusta.

Zabrana u širem kontekstu ruskih zakona

Ova blokada nije izoliran slučaj, već se uklapa u širu strategiju ruskih vlasti protiv zapadnih tehnoloških platformi i strogu politiku prema LGBTQ+ zajednici. Rusija je 2023. godine proglasila takozvani "međunarodni LGBT pokret" ekstremističkom organizacijom, što je otvorilo put za kazneni progon aktivista i pripadnika zajednice.

Zbog sličnih zakona, aplikacija za učenje jezika Duolingo morala je ukloniti reference na istospolne veze, dok je crtani film "My Little Pony" dobio oznaku 18+. Roskomnadzor ima dugu povijest ograničavanja pristupa zapadnim medijima koje optužuje za kršenje ruskih zakona.

Rusija nije prva zemlja koja je zabranila Roblox. Zbog zabrinutosti za sigurnost djece, platforma je ranije blokirana i u zemljama poput Kine, Turske, Irana i Iraka. S obzirom na to da otprilike trećina goleme baze igrača Robloxa ima 12 godina ili manje, pitanje sigurnosti djece ostaje ključna tema rasprava o ovoj platformi diljem svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su najprodavaniji auti u studenom! Evo što su Hrvati kupovali. Je li i vaš na popisu?
T0P 20 AUTOMOBILA

FOTO Ovo su najprodavaniji auti u studenom! Evo što su Hrvati kupovali. Je li i vaš na popisu?

Prodaja novih putničkih automobila u Hrvatskoj od početka godine do kraja studenoga porasla je u odnosu na isto lanjsko razdoblje za 7,9 posto, pokazuju podaci o registracijama koje u srijedu prenosi agencija Promocija Plus. U prvih 11 mjeseci ove godine u Hrvatskoj su prema tim podacima prodana 64.934 nova automobila, što je za 4.770 komada ili 7,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.
Imate Netflix? Besplatno skinite kultni Red Dead Redemption
GAMING VIJESTI

Imate Netflix? Besplatno skinite kultni Red Dead Redemption

Rockstar je objavio da je klasik Red Dead Redemption od 2. prosinca dostupan u Netflix Games katalogu na iOS i Android uređajima. Igra dolazi u paketu s Undead Nightmare ekspanzijom i igra se bez dodatnog plaćanja ako već imate Netflix pretplatu.
FOTO Škodilak je broj 1: Evo kako stoje ostali brendovi u studenom i što Hrvati kupuju
AUTO GALERIJA

FOTO Škodilak je broj 1: Evo kako stoje ostali brendovi u studenom i što Hrvati kupuju

Prema podacima koje donosi Promocija Plus za studeni, na hrvatskom tržištu novih osobnih automobila kraljuje Škoda s udjelom od oko 13,5 posto, odmah iza nje je Volkswagen s nešto više od 12 posto. Slijede Opel, Renault i Suzuki, a ukupno je od početka godine registrirano gotovo 65 tisuća novih auta. Prvih petnaest marki drži veliku većinu tržišta i lijepo pokazuju što Hrvati trenutno najradije kupuju. Od flotnih favorita i obiteljskih SUV modela do premium limuzina, ovo su brendovi koji guraju prodaju.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025