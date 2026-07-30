Prvo se uvode električne varijante, a benzinci stižu početkom 2027. godine. Zanimljivo je da su fotografije kojima je novi GLA predstavljen snimljene na otoku Pagu, Paškom mostu i Jadranskoj magistrali
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S Paga u svijet: Ovo je novi Mercedes GLA, od sada može i na benzin i na struju
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Mercedes će u studenome u prodajne salone poslati potpuno novu generaciju GLA, model koji preuzima mnogo veću ulogu nego dosad. Osim što mijenja aktualni GLA, novi kompaktni SUV postaje i nasljednik električnog EQA. Poput novih CLA i GLB modela, prodavat će se s električnim i blagim hibridnim benzinskim pogonima, bez velikih vizualnih razlika između pojedinih izvedbi.
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