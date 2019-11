S učenicima Srednje strukovne škole radit ću električni auto

Mate Rimac je najpoznatiji, ali ne i jedini uspješan i priznat učenik Srednje strukovne škole u Samoboru, koja ove godine obilježava pune 132 godine rada i postojanja. Među njima su i primjerice, Milan Lang, najdugovječniji ravnatelj Šegrtske škole Samobor, gradonačelnik Samobora Krešo Beljak, dobitnik Zlatne Arene Damir Čućić, te nogometaš Mario Musa.

Obljetnicu je škola obilježila izdavanjem monografije koja je svečano predstavljena u četvrtak u dvorani samoborskog kina. Kako piše portal radiosamobor.hr, monografija na 245 stanica uz više od 200 fotografija obrađuje povijest, sadašnjost i planove za budućnost škole u kojoj je kroz tri stoljeća zvanje steklo oko 10.000 učenika.

Jedan od autora monografije je i ravnatelj škole Davor Škiljan.

- Naš grad sinonim za obrtništvo, a gotovo svi obrtnici izašli su “ispod kabanice” strukovne škole. Tradicija obrtništva i školstva je neprocjenjiva, a jedno bez drugog ne ispričana su priča, kao Ilijada i Odiseja. Ova je knjiga i o njima i o Samoboru - rekao je Škiljan, napominjući kako su učenici škole od 1999. pa do tiskanja knjige na međunarodnim sajmovima inovacija osvojili 32 medalje.

- Od toga 13 zlatnih, a jedno zlato nije zabilježeno, a osvojili su ga Krešimir Butorac i mentor Ivan Vlainić koji je na Pantovčaku odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle - kazao je Škiljan.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL



Među govornicima je bio i najslavniji učenik Ivana Vlainića, Mate Rimac, koji je istaknuo kako bez Srednje strukovne škole ne bi bilo njegove tvrtke Rimac automobili koja danas zapošljava preko 600 ljudi iz cijelog svijeta.

- Imali smo slobodu raditi puno stvari izvan nastave, radili smo ono što ne bismo sami radili da nas profesor Vlainić nije poticao, kao i drugi profesori koji su nam omogućavali slobodu i kreativnost. Moram priznati da nisam vjerovao u sebe u to vrijeme, jer nisam bio super učenik, ali netko je unatoč tome u meni prepoznao nekoga tko može biti uspješan i to mi je dokazao, jer sam se iznenadio kad sam prvi put osvojio županijsku, pa državnu, a onda i brojne svjetske medalje s Lukom Bošnjakovićem i Ivanom Vlainićem - istaknuo je Rimac, otkrivši kako će s učenicima škole napraviti električni auto.

'Želimo im biti podrška i primjer'

Auto koji će biti prilagođen, te potrebne komponente već je nabavio, a za početak projekta još treba osigurati prostor.

- Kad se to riješi, učenici će moći sami svojim rukama napraviti nešto. Upravo to je najveća vrijednost i to mi je na natjecanjima bilo najkorisnije, jer sam morao nešto sam stvoriti, isporučiti i prezentirati. Nadam se da možemo poslužiti kao primjer, ali i inkubator drugima, a u suradnji s obrazovnim sustavom, u razvoju mladih ljudi i njihovih vještina da krenu sličnim putem i da im budemo podrška sa znanjem, iskustvom, kontaktima i financijski - kazao je Rimac.

Mnografiju su predstavile i direktorica Meridijana te urednica monografije Petra Somek, te koautorica monografije, školska knjižničarka Irena Šepl. Monografija objavljena u izdanju izdavačke kuće Meridijani sadrži 8 poglavlja u kojima je opisana povijest škole, zanimanja za koje se učenici školuju, svjetski uspjesi inovatora, Domovinski rat i škola, izleti, svečanosti škole i naposljetku šaljivo lice škole od sudjelovanja učenika na Samoborskom fašniku do učeničkih i ravnateljevih bisera. Posebno poglavlje posvećeno je brojnim inovacijama.

Na svečanosti su se okupili brojni bivši i sadašnji nastavnici, učenici, kao i predstavnici Grada Samobora, Zagrebačke županije, obrazovnih, obrtničkih, kulturnih i drugih institucija te samoborski obrtnici, od kojih su mnogi završili Srednju strukovnu.

Škola danas ima 475 učenika i 58 djelatnika, a učenike obrazuje za čak 9 zanimanja.

