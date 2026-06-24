Država nastavlja financirati udžbenike, prijevoz i prehranu, osigurano 125 milijuna eura

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pustilo je u e-Savjetovanje Odluke o sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola, prijevoza za srednjoškolce, udžbenika za učenike osnovnih škola, te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade.

Za tu svrhu u proračunu će biti osigurano 125 milijuna eura. I u idućoj školskoj godini za prehranu će država izdvajati 1,33 eura po danu za svakog učenika, odnosno dva eura po danu za učenike u eksperimentalnom programu Cjelodnevne škole. Ukupno je za tu svrhu država izdvaja više od 70 milijuna eura.

'Neke škole ne potroše sav iznos'

- Unatoč nekim kritikama, praksa je pokazala kako je taj iznos dovoljan za nabavku namirnica potrebnih za pripremu obroka. U nekim školama, u Slavoniji, ali i šire, na godišnjoj razini i ne uspiju potrošiti cijeli iznos - kazao je državni tajnik Stipe Mamić.

Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo Odluku o financiranju prehrane, udžbenika... | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Država će i u idućoj školskoj godini u potpunosti financirati obvezne materijale za sve učenike osnovnih škola. Za srednjoškolce iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade, osigurano je oko 100.000 eura za oko 500 učenika. To je porast od 10 posto u odnosu na ranije.

Mamić je kazao i kako će potpore za druge obrazovne materijale u osnovnim školama iznositi oko 90.000 eura za 1500 socijalno najugroženijih učenika, što je povećanje od 20 posto. Ova mjera uključuje polaznike cjelodnevne nastave, djecu civilnih stradalnika te djecu korisnika Fonda za nezaposlene hrvatske branitelje. Ministarstvo hrvatskih branitelja će u školskoj godini 2026./2027. sufinancirati materijale za oko 40 učenika s 2500 eura.

Za prijevoz učenika srednjih škola koji do škole putuju više od pet kilometara osigurano je 32,6 milijuna eura. To pravo ostvaruje oko 45.000 učenik. Na snazi ostaje i Vladina odluka o besplatnom prijevozu vlakom za sve učenike u Hrvatskoj. No učenici koji koriste besplatan željeznički prijevoz oko većih gradova, poput Zagreba, nemaju pravo na sufinanciranu autobusnu kartu.

U školama 10.000 mjesta više nego učenika

Ministar Radovan Fuchs osvrnuo se na upravo započete upise u srednje škole. Kazao je kako sve protješe bez problema. Osmi razred završilo je 38.005 učenika, a u srednjim školama je osigurano 47.469 mjesta, uz dodatna mjesta na novim programima.

Stipe Mamić objavio je i kako je osigurano gotovo dvije milijarde eura za dogradnju i izgradnju škola, u projektu uvođenja jednosmjenske nastave u cijeloj državi. Istaknuo je kako Hrvatska trenutačno postaje "veliko gradilište" . Na jesen kreće i novi projekt iz Programa konkurentnosti i kohezije vrijedan 164 milijuna eura, namijenjen školama koje nisu obuhvaćene spomenutim paketom od dvije milijarde eura, kako bi se i u njima unaprijedio standard prehrane i potaknulo rješavanje problema pretilosti kod djece kroz uvođenje svakodnevnih sportskih aktivnosti.