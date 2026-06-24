Veseli Dabar Joža upoznaje mlade s čazmanskim krajem

Budi kao dabar Joža, dovikuju školarci po Čazmi kad sretnu učiteljice tamošnje osnovne škole Ljiljanu Kolar Pantaler i Andreju Mrazović. Upravo su njih dvije kreirale lik veselog dabra i objavile njegove priče u četiri dvojezične slikovnice.

Slikovnice među učenicima već imaju dobar odjek, kaže nam Andreja. Glavna ideja bila je djeci približiti kraj u kojem žive, ljepotu domaćega kraja, njegove priče, običaje, znamenitosti i ljude. Također su htjele stvoriti lik koji nije poput klasičnih globalnih superheroja nego je domaći junak iz kraja u kojem djeca odrastaju.

Foto: Andreja Mrazović, Ljiljana Kolar Pantaler/AI

- Ideja za slikovnicu izašla je iz ljubavi prema našem zavičaju. Dabrovi su oduvijek dio krajolika, svjedoci su promjena kroz vrijeme i ta nas je misao inspirirala da kroz oči ovih malih životinja ispričamo priču o našim tradicijama, običajima, ali i o ljudskim vrijednostima, pustolovinama. Priče su oblikovane kao basne, imaju pouku, strukturu i taj naš Joža postaje kroničar vremena - kaže nam učiteljica, čiji je 3. razred slikovnice čitao kao izbornu lektiru te im dao najvišu ocjenu.

I ne samo to. Njihovi učenici bili su i glavni "savjetodavci", učiteljice su pitale za njihovo mišljenje i za to kako oni vide Jožu. Učiteljice su sastavile priče te kreirale ilustracije prema svojim zamislima uz pomoć umjetne inteligencije.

Foto: Andreja Mrazović, Ljiljana Kolar Pantaler/AI

Tako je nastao Joža, dobroćudni i znatiželjni dabar koji kroz svoje pustolovine vodi djecu šumama, rijekama, livadama i gradovima sjeverozapadne Hrvatske upoznajući ih s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom njihova zavičaja.

Serijal o Dabru Joži danas čine četiri dvojezične slikovnice (na hrvatskom i engleskom): "Joža maratonac", "Šumska avantura na kotačima", "Dabar Joža i tajna ivanićke šume" te najnovija "Dabar Joža i bijeli grad", nastala u povodu 30. obljetnice Terezijane u Bjelovaru. Svaka od njih smještena je u stvarni prostor sjeverozapadne Hrvatske te na djeci blizak način povezuje prirodu, lokalne znamenitosti, povijest i vrijednosti zajednice.

Foto: Andreja Mrazović, Ljiljana Kolar Pantaler/AI

Uz Dabra, tu su drugi likovi. Roda Ružica, lisica Štefica, srna Ivančica, žabica Barica, jazavac Mato i drugi likovi nose stara domaća imena kakva su nekad bila uobičajena u našim selima i gradovima. Autorice tako ne čuvaju samo prirodnu baštinu nego i dio jezične te kulturne tradicije koja polako nestaje iz svakodnevnog života.

- Slikovnice smo dosad predstavile na radionicama u osnovnim školama u Čazmi i Štefanju. Imamo otvorenu Facebook stranicu i mogu nam se javiti svi koji su zainteresirani nabaviti slikovnicu. S obzirom na to da je jedna slikovnica vezana za Ivanić Grad, planiramo radionice s muzejem Ivanić Grada, vezano za međunarodni projekt LIFE Beaver (Živjeti s dabrom, vlažnim staništima i klimatskim promjenama) koji provode - ističe Andreja.

Dabar Joža i u ljetnim danima bit će sjajan suputnik djeci u novim avanturama.