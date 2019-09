Sad prima i pozive: Huaweijev sat kod nas stiže u listopadu

Huawei je prošli tjedan u Műnchenu uz Mate 30 seriju telefona predstavio i novi Watch GT2 koji donosi niz novih funkcija, ali uz jednako dugo trajanje baterije, a danas su potvrdili kako ga u Hrvatskoj možemo očekivati u drugoj polovici listopada.

Dizajnerski izgleda još dorađenije uz tanji obrub oko ekrana, pa je sat dobio veći ekran, a sad će biti dostupan u verzijama od 46 i 42 mm. Veći ima 1,39-inčni AMOLED ekran.

U sat su ugradili Kirin A1 čipset koji optimizira rad sata, a ima i integriranu Bluetooth jedinicu. Veća verzija može raditi do dva tjedna s uključenim praćenjem pulsa, notifikacijama i Bluetooth pozivima koji su novost na ovogodišnjem modelu. Za razliku od njega, 42 mm verzija sata radit će do tjedan dana. U modu s GPS praćenjem baterija traje do 30 sati, dok 42 mm verzija radi to 15 sati.

Foto: Huawei

U Huaweiju su tijekom prezentacije naglasili da sat podržava Bluetooth pozive na udaljenosti do 150 metara, ali u to i pucanje veze kroz kuću ćemo se uvjeriti tijekom testa. Inače, Bluetooth pozive i glazbu sa sata možemo slušati preko prilično glasnog zvučnika. Satu su dodali i još više sportskih opcija. Satovi će stajati 249 i 229 eura.