Među novitetima su Odyssey OLED G9 s 360 Hz, zakrivljeni 42-inčni OLED G7, 32-inčni OLED G8 s tri načina rada te Odyssey G6 koji u HD rezoluciji može doseći frekvenciju osvježavanja od čak 1100 Hz
Samsung ima nove monitore za brzo igranje: Odyssey G6 dobio je ekran koji ide do 1100 Hz!
Samsung je na sajmu Gamescom 2026 u Kölnu predstavio novu generaciju gaming monitora Odyssey za 2027. godinu. Nova linija donosi četiri modela, od 27-inčnog monitora namijenjenog natjecateljskom igranju do 49-inčnog ultraširokog OLED modela.
Među novitetima su Odyssey OLED G9 s 360 Hz, zakrivljeni 42-inčni OLED G7, 32-inčni OLED G8 s tri načina rada te Odyssey G6 koji u HD rezoluciji može doseći frekvenciju osvježavanja od čak 1100 Hz. Samsung će dio novih monitora prikazati na posebnoj prezentaciji „#PlaySamsung: The Next Era of Gaming Displays“ na Gamescomu, a uređaji će se razlikovati po veličini, rezoluciji i maksimalnoj frekvenciji osvježavanja.
OLED G9 ima 49 inča i 360 Hz
Odyssey OLED G9 (G95SJ) je 49-inčni gaming monitor s Dual QHD rezolucijom od 5120 × 1440 piksela i frekvencijom osvježavanja od 360 Hz. Koristi QD-OLED panel pete generacije s tehnologijom Penta Tandem, a Samsung navodi da je peteroslojna struktura do 1,3 puta učinkovitija i da nudi do dvostruko dulji životni vijek u odnosu na prethodnu generaciju. Zaslon ima RGB Stripe raspored podpiksela, za koji Samsung navodi da smanjuje pojavu rubova u boji i poboljšava prikaz teksta.
Vrijeme odziva iznosi 0,03 ms (GtG), a monitor podržava i Dual Mode. U standardnom načinu rada koristi se rezolucija 5120 × 1440 pri 360 Hz, dok se prebacivanjem na Dual HD rezolucija spušta na 2560 × 720, uz frekvenciju osvježavanja do 720 Hz.
Samsung navodi i vršnu svjetlinu do 1300 nita, uz napomenu da se navedena vrijednost odnosi na 4K rezoluciju i prozor od 3 posto.
OLED G8 nudi tri kombinacije rezolucije i brzine
Odyssey OLED G8 (G80SJ) ima 32-inčni UHD OLED zaslon i QD-OLED panel pete generacije. Za razliku od G9, ovaj model donosi Triple Mode, odnosno tri kombinacije rezolucije i frekvencije osvježavanja.
Pri UHD rezoluciji može raditi na 360 Hz, pri QHD rezoluciji na 520 Hz, a pri FHD rezoluciji na 680 Hz.
I ovdje je vrijeme odziva 0,03 ms (GtG), a Samsung navodi podršku za AMD FreeSync Premium Pro i NVIDIA G-SYNC Compatible. Monitor ima DisplayPort 2.1 UHBR20, dva HDMI priključka i USB-C s isporukom energije do 98 W. Tu su još USB koncentrator s dva downstream priključka i KVM podrška.
Samsungova tehnologija Glare Free koristi antirefleksni film za koji kompanija navodi da je 54 posto manje sjajan od konvencionalnog antirefleksnog filma.
Zakrivljeni OLED G7 ima 42 inča
Odyssey OLED G7 (G75SJ) donosi nešto drugačiji pristup. Riječ je o 42-inčnom zakrivljenom OLED monitoru omjera 16:9, što Samsung opisuje kao prvi takav model u toj kategoriji.
Monitor ima 4K OLED zaslon, zakrivljenost od 1000R, frekvenciju osvježavanja od 165 Hz i vrijeme odziva od 0,03 ms (GtG).
Samsung ga posebno pozicionira za RPG igre i naslove otvorenog svijeta, gdje veći zakrivljeni zaslon treba pružiti širi prikaz. Kao i kod G8, koristi se Glare Free tehnologija za smanjenje odsjaja.
Odyssey G6 ide na 1100 Hz
Najveća brojka u novoj seriji pripada modelu Odyssey G6 (G60H). Riječ je o 27-inčnom gaming monitoru s Fast IPS panelom koji može doseći čak 1100 Hz, ali u HD rezoluciji.
U QHD rezoluciji maksimalna frekvencija osvježavanja iznosi 600 Hz. Samsung koristi Dual Mode kako bi korisnicima omogućio izbor između veće rezolucije i veće frekvencije osvježavanja.
Vrijeme odziva iznosi 1 ms, a monitor je namijenjen prvenstveno igračima kojima su brzina prikaza i jasnoća pokreta važnije od maksimalne rezolucije.
Samsung navodi da će Odyssey G6 globalno biti dostupan u drugoj polovici 2026. godine.
Samsung širi HDR10+ Gaming
Samsung je na Gamescomu najavio i širenje podrške za HDR10+ Gaming. Kompanija surađuje s Activision Blizzardom na implementaciji tehnologije u igru Call of Duty: Modern Warfare 4, a cilj je proširiti HDR10+ Gaming na više od 20 AAA naslova do prve polovice 2027. godine.
Samsung navodi da tehnologija na kompatibilnim monitorima i televizorima omogućuje prikaz HDR sadržaja s naglaskom na boje i kontrast.
Uz to, kompanija širi podršku za Odyssey 3D igre. Među novim naslovima koje je Samsung naveo su Cyberpunk 2077 i Cronos: The New Dawn.
Cijene još nisu poznate
Samsung zasad nije objavio cijene novih monitora ni točne datume početka prodaje za pojedina tržišta. Dostupnost će se razlikovati ovisno o regiji, a dodatne informacije bit će objavljene naknadno.
Samsung također navodi da je sedmu godinu zaredom vodeći svjetski proizvođač gaming monitora prema vrijednosti prodaje, pozivajući se na podatke IDC-a za razdoblje od 2019. do 2025. godine.
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