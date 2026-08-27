Samsung ima nove monitore za brzo igranje: Odyssey G6 dobio je ekran koji ide do 1100 Hz!

Samsung je na sajmu Gamescom 2026 u Kölnu predstavio novu generaciju gaming monitora Odyssey za 2027. godinu. Nova linija donosi četiri modela, od 27-inčnog monitora namijenjenog natjecateljskom igranju do 49-inčnog ultraširokog OLED modela.

Među novitetima su Odyssey OLED G9 s 360 Hz, zakrivljeni 42-inčni OLED G7, 32-inčni OLED G8 s tri načina rada te Odyssey G6 koji u HD rezoluciji može doseći frekvenciju osvježavanja od čak 1100 Hz. Samsung će dio novih monitora prikazati na posebnoj prezentaciji „#PlaySamsung: The Next Era of Gaming Displays“ na Gamescomu, a uređaji će se razlikovati po veličini, rezoluciji i maksimalnoj frekvenciji osvježavanja.

OLED G9 ima 49 inča i 360 Hz

Foto: Samsung

Odyssey OLED G9 (G95SJ) je 49-inčni gaming monitor s Dual QHD rezolucijom od 5120 × 1440 piksela i frekvencijom osvježavanja od 360 Hz. Koristi QD-OLED panel pete generacije s tehnologijom Penta Tandem, a Samsung navodi da je peteroslojna struktura do 1,3 puta učinkovitija i da nudi do dvostruko dulji životni vijek u odnosu na prethodnu generaciju. Zaslon ima RGB Stripe raspored podpiksela, za koji Samsung navodi da smanjuje pojavu rubova u boji i poboljšava prikaz teksta.

Vrijeme odziva iznosi 0,03 ms (GtG), a monitor podržava i Dual Mode. U standardnom načinu rada koristi se rezolucija 5120 × 1440 pri 360 Hz, dok se prebacivanjem na Dual HD rezolucija spušta na 2560 × 720, uz frekvenciju osvježavanja do 720 Hz.

Samsung navodi i vršnu svjetlinu do 1300 nita, uz napomenu da se navedena vrijednost odnosi na 4K rezoluciju i prozor od 3 posto.

OLED G8 nudi tri kombinacije rezolucije i brzine

Foto: Samsung

Odyssey OLED G8 (G80SJ) ima 32-inčni UHD OLED zaslon i QD-OLED panel pete generacije. Za razliku od G9, ovaj model donosi Triple Mode, odnosno tri kombinacije rezolucije i frekvencije osvježavanja.

Pri UHD rezoluciji može raditi na 360 Hz, pri QHD rezoluciji na 520 Hz, a pri FHD rezoluciji na 680 Hz.

I ovdje je vrijeme odziva 0,03 ms (GtG), a Samsung navodi podršku za AMD FreeSync Premium Pro i NVIDIA G-SYNC Compatible. Monitor ima DisplayPort 2.1 UHBR20, dva HDMI priključka i USB-C s isporukom energije do 98 W. Tu su još USB koncentrator s dva downstream priključka i KVM podrška.

Samsungova tehnologija Glare Free koristi antirefleksni film za koji kompanija navodi da je 54 posto manje sjajan od konvencionalnog antirefleksnog filma.

Zakrivljeni OLED G7 ima 42 inča

Foto: Samsung

Odyssey OLED G7 (G75SJ) donosi nešto drugačiji pristup. Riječ je o 42-inčnom zakrivljenom OLED monitoru omjera 16:9, što Samsung opisuje kao prvi takav model u toj kategoriji.

Monitor ima 4K OLED zaslon, zakrivljenost od 1000R, frekvenciju osvježavanja od 165 Hz i vrijeme odziva od 0,03 ms (GtG).

Samsung ga posebno pozicionira za RPG igre i naslove otvorenog svijeta, gdje veći zakrivljeni zaslon treba pružiti širi prikaz. Kao i kod G8, koristi se Glare Free tehnologija za smanjenje odsjaja.

Odyssey G6 ide na 1100 Hz

Najveća brojka u novoj seriji pripada modelu Odyssey G6 (G60H). Riječ je o 27-inčnom gaming monitoru s Fast IPS panelom koji može doseći čak 1100 Hz, ali u HD rezoluciji.

U QHD rezoluciji maksimalna frekvencija osvježavanja iznosi 600 Hz. Samsung koristi Dual Mode kako bi korisnicima omogućio izbor između veće rezolucije i veće frekvencije osvježavanja.

Vrijeme odziva iznosi 1 ms, a monitor je namijenjen prvenstveno igračima kojima su brzina prikaza i jasnoća pokreta važnije od maksimalne rezolucije.

Samsung navodi da će Odyssey G6 globalno biti dostupan u drugoj polovici 2026. godine.

Samsung širi HDR10+ Gaming

Foto: Samsung

Samsung je na Gamescomu najavio i širenje podrške za HDR10+ Gaming. Kompanija surađuje s Activision Blizzardom na implementaciji tehnologije u igru Call of Duty: Modern Warfare 4, a cilj je proširiti HDR10+ Gaming na više od 20 AAA naslova do prve polovice 2027. godine.

Samsung navodi da tehnologija na kompatibilnim monitorima i televizorima omogućuje prikaz HDR sadržaja s naglaskom na boje i kontrast.

Uz to, kompanija širi podršku za Odyssey 3D igre. Među novim naslovima koje je Samsung naveo su Cyberpunk 2077 i Cronos: The New Dawn.

Cijene još nisu poznate

Samsung zasad nije objavio cijene novih monitora ni točne datume početka prodaje za pojedina tržišta. Dostupnost će se razlikovati ovisno o regiji, a dodatne informacije bit će objavljene naknadno.

Samsung također navodi da je sedmu godinu zaredom vodeći svjetski proizvođač gaming monitora prema vrijednosti prodaje, pozivajući se na podatke IDC-a za razdoblje od 2019. do 2025. godine.