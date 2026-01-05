Samsungova zvijer: Otkrili prvi Micro RGB TV od čak 130 inča

Samsung Electronics na sajmu CES 2026 iznenadio je posjetitelje predstavljanjem 130-inčnog Micro RGB televizora, dosad najvećeg zaslona temeljenog na toj tehnologiji koji je privukao veliku pozornost zbog svoje veličine, dizajna i kvalitete slike.

Televizor je predstavljen u sklopu Samsungova CES First Look događanja, gdje je bio postavljen na masivno metalno postolje koje u potpunosti okružuje zaslon i omogućuje blagi nagib. Riječ je o suvremenoj reinterpretaciji Samsungova „Timeless Gallery” dizajna iz 2013. godine, pri čemu je stalak ujedno i sastavni dio audio sustava. Samsung je demonstrirao i varijantu u kojoj je cijela konstrukcija montirana izravno na zid.

Foto: Samsung

Iako tehnički detalji nisu u potpunosti otkriveni, konceptni model pokreće Micro RGB AI Engine Pro s tehnologijama Micro RGB Color Booster Pro i Micro RGB HDR Pro, koje uz pomoć umjetne inteligencije poboljšavaju kontrast i preciznost boja. Zaslon podržava HDR10+ Advanced, Eclipsa Audio i Glare Free tehnologiju za smanjenje refleksija, kao i Vision AI Companion s naprednim AI značajkama, uključujući integraciju Microsoft Copilota i Perplexityja.

Samsung ističe kako je 130-inčni Micro RGB TV isključivo koncept koji pokazuje potencijal tehnologije, bez planova za komercijalnu prodaju. Time se nadovezuje na prošlogodišnji 115-inčni Micro RGB model, čija je cijena od oko 30.000 dolara bila rezervirana za vrlo uzak krug kupaca, dok najzahtjevnijim korisnicima Samsung i dalje nudi Micro LED televizore u znatno višem cjenovnom razredu.