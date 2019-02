Sarini učenici dobro znaju: Novac ne dolazi iz bankomata

Otkad smo u rujnu počeli s Poduzetništvom, roditelji nam znaju javiti kako im djeca sama odabiru opciju štednje, čuvanja novca, umjesto da kupuju slatkiše.

I to je dobra povratna informacija, kaže nam Sara Ščurić, učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Gustava Krkleca u novozagrebačkoj četvrti Travno.

Preuzevši na početku školske godine četvrti razred, dobila je i zadatak organizacije izvannastavne aktivnosti.

- Htjela sam da to bude nešto korisno. Malo sam istraživala što druge škole nude i naišla na projekt Osnovne škole Ludina. Radi se o projektu Erasmus+ programa u kojem su učitelji napravili program, priručnik, udžbenik i dodatne materijale za rad na temu Poduzetništvo. I čitajući detalje, zaključila sam da je to to. To treba meni, učenicima, društvu - kaže Sara.

Njezinu grupu pohađa 17 desetogodišnjaka, ali, kako kaže, u projekte i zadatke iz Poduzetništva uključuje se cijeli razred. - Poduzetništvo je podijeljeno na financijsku pismenost, timski rad, poslovnu analizu i izbore. Počeli smo s financijskom pismenošću i primjećujem kako su učenici već počeli sami štedjeti. To je vrlo važno za njihov razvoj, primjerice, na početku školske godine učenici su rado kupovali igračke u malim kvartovskim dućanima, a sad taj novac spremaju sa strane da imaju džeparac za školu u prirodi - kaže Sara Ščurić ističući kako djeci danas najviše nedostaje osjećaj vrijednosti novca, ali i općenito odgovornosti.

- Roditelji im jednostavno samo daju novac i kako ga potroše, potroše ga. Dakle, nema neke konkretnije komunikacije o vrijednosti novca. Na početku smo se smijali, kad bih pitala odakle dolazi novac, oni bi rekli: ‘Iz bankomata’. Čini mi se da djeca nekad nisu svjesna da novac treba zaraditi, da se školuješ da bi mogao raditi, zarađivati i živjeti. I to je jedna od boljki ovog društva. Djeca s 10 godina nisu izložena takvim informacijama, a možda bi trebala biti, jer s 10 godina već barataju nekakvim džeparcem - kaže Sara.

Osim raspolaganja samim novcem, djeca ovim putem uče raspolagati i vlastitom imovinom. Da samo jednom tjedno stave kunu-dvije sa strane, na kraju školske godine imali bi 50-100 kuna koje mogu potrošiti kako žele, savjetuje učiteljica.

- Bilo bi dobro da s polaskom u 1. razed djeca imaju neke obaveze, a ne samo prava i da, ako odrade neku svoju obavezu, mogu biti nagrađeni, između ostalog, i novcem. Osim toga, tako bi počeli razmišljati i o čuvanju svojih stvari, jer kad nešto izgube, oni nisu svjesni da treba dati konkretan novac za novu olovku ili tenisice - pojašnjava Sara, koja je ipak izuzetno zadovoljna jer primjećuje kako djeca lekcije iz Poduzetništva i sama primjenjuju u drugim predmetima i temama.

Konkretan plan štednje

Polaznici Poduzetništva od studenog do travnja trebaju uštedjeti 200 kuna. Vode tablicu s podacima kad i koliko novca ubacuju u kasicu, koja se ne otvara. Mogu dobiti od roditelja, baka i djedova, “zaraditi”, uštedjeti od rođendana. Ako uštede 200 kuna, roditelji će im doplatiti 10 kuna kamate.

Sponzori za školski vrt

Obrađujući temu sponzoriranja, s učiteljicom Sarom dogovorili su da će prikupiti novac za uređenje školskog vrta. Pisali su sponzorima s konkretnim planom te idejom i nadaju se pozitivnim odgovorima.

Kako zaraditi od hobija

Lekcija o sponzorima učenicima je bila najzanimljivija jer su i sami dobro upoznati s tzv. influencerima, koji na kanalima poput Instagrama i YouTubea dobro zarađuju od svojih hobija. Proučavali su koliko neki nogometaš dobiva da bi rekao da je čips najbolji na svijetu i koliko ljudi kupuje taj čips samo zato što je netko rekao da je dobar. Učenike čeka i lekcija o izborima, glasovanju i predstavljanju.

Svi žele biti direktori

Najteža lekcija bila je podjela uloga i timski rad tijekom otvaranja hotela. Učenicima je bilo teško shvatiti da su sve uloge u timu jednako važne. Svi su htjeli biti direktor, ali ne i spremačica ili kuhar.

