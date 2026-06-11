Saros dobio 'Photo mod': Igrači mogu stvarati filmske prizore

Studio Housemarque predstavio je novu Photo Mode funkcionalnost za SAROS, koja igračima omogućuje snimanje, uređivanje i dijeljenje najdojmljivijih trenutaka iz svojeg putovanja kroz ovu PlayStation 5 ekskluzivu. Nova opcija donosi širok raspon kreativnih alata kojima igrači mogu zaustaviti akciju u bilo kojem trenutku te kreirati vlastite filmske kadrove. Photo Mode omogućuje detaljno upravljanje kamerom, prilagodbu objektiva, osvjetljenja i boja, kao i niz dodatnih efekata za personalizaciju snimaka.

Među najvažnijim značajkama ističe se slobodno upravljanje kamerom koje omogućuje precizno pozicioniranje i kadriranje scene iz različitih kutova. Dostupne su i napredne postavke objektiva te dubinske oštrine, čime se može postići izraženiji filmski izgled fotografija.

Igrači mogu dodatno prilagoditi izgled svojih snimaka kroz kontrolu ekspozicije, kontrasta, zasićenosti boja i drugih vizualnih parametara. Na raspolaganju su i različiti filteri, okviri te posebni vizualni efekti koji omogućuju stvaranje jedinstvenih kompozicija.

Posebna pažnja posvećena je alatima za osvjetljenje, koji pomažu u naglašavanju atmosfere, fokusa i ugođaja pojedine scene. Također, moguće je sakriti lik igrača i elemente korisničkog sučelja (UI), što omogućuje snimanje čistih kadrova bez ometajućih elemenata na ekranu.

Sve fotografije mogu se jednostavno snimiti i podijeliti putem ugrađenih funkcija konzole PlayStation 5.

Uvođenjem Photo Modea, Housemarque dodatno proširuje mogućnosti kreativnog izražavanja unutar zajednice igrača te potiče dijeljenje vizualnih doživljaja iz svijeta igre SAROS. Nova funkcionalnost omogućit će ljubiteljima igre da zabilježe intenzivne borbene sekvence, impresivne lokacije i emotivne trenutke te ih pretvore u vlastite digitalne uspomene.