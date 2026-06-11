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PRED IZLAZAK NA BURZU

Plaćate ChatGPT? Uskoro bi mu mogli drastično srezati cijenu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Plaćate ChatGPT? Uskoro bi mu mogli drastično srezati cijenu
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Strateški cilj OpenAI-ja je zadržati korisnike, posebice one poslovne, uoči najavljenih izlazaka na burzu obje kompanije. OpenAI je, naime, povjerljivo podnio zahtjev za IPO nedugo nakon Anthropica

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Kompanija OpenAI, tvorac popularnog ChatGPT-a, razmatra drastično snižavanje cijena svojih AI usluga, izvijestio je The Wall Street Journal. Iako su razgovori još u tijeku, potez je izravan odgovor na sve žešću konkurenciju rivalske tvrtke Anthropic i mogao bi pokrenuti pravi rat cijenama na AI tržištu.

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Rat cijenama uoči izlaska na burzu

Strateški cilj OpenAI-ja je zadržati korisnike, posebice one poslovne, uoči najavljenih izlazaka na burzu obje kompanije. OpenAI je, naime, povjerljivo podnio zahtjev za IPO nedugo nakon Anthropica. Potencijalno pojeftinjenje odnosilo bi se na "tokene", osnovne obračunske jedinice za korištenje AI modela. Iako bi takav potez pritisnuo profitne marže u industriji koja zahtijeva golema ulaganja u infrastrukturu, no gubitak tržišnog udjela očito je veći rizik. Očekuje se da će Anthropic, ako do pojeftinjenja dođe, brzo uzvratiti istom mjerom.

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Anthropic preuzima primat na ključnom tržištu

Potez OpenAI-ja nije proaktivan, već je reakcija na strelovit uspon Anthropica, tvrtke koju su osnovali bivši zaposlenici OpenAI-ja. Anthropic bilježi eksplozivan rast prihoda i ozbiljno ugrožava dominaciju ChatGPT-a u unosnom poslovnom segmentu. Prema svibanjskom izvješću Ramp AI Indexa, Anthropic je prvi put pretekao OpenAI u poslovnoj primjeni, zauzevši 34,4 posto tržišta naspram 32,3 posto OpenAI-ja. Njihova valuacija od 965 milijardi dolara nedavno je čak i premašila OpenAI-jevu. Njihov model Claude Fable 5, osim što je cjenovno konkurentniji, na testovima programerskih vještina pokazuje i bolje rezultate od suparničkog GPT-5.5.

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Visoki troškovi postali su "ogroman problem"

Pritisak za nižim cijenama ne dolazi samo od konkurencije, već i od samih korisnika koji se žale na visoke troškove implementacije AI alata. Tu je zabrinutost nedavno priznao i sam izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, koji je na jednom događaju izjavio da su troškovi postali "ogroman problem" za klijente. Dodao je da tvrtka aktivno traži načine kako bi korisnicima ponudila veću vrijednost za manje novca, a sniženje cijena bio bi najočitiji korak u tom smjeru.

*uz korištenje Ai-ja

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