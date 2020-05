Seat slavi 70 godina, a jedan od prvih auta bio im je 'Fićo'

Nakon Drugog svjetskog Španjolska je krenula u masovnu modernizaciju i industrijalizaciju. Jedan od najvažnijih projekata bila je velika motorizacija države i radi toga se odlučilo pokrenuti vlastitu proizvodnju automobila. Tvrtku su osnovali Španjolski nacionalni institut industrije koji je imao 51 posto vlasništva, sedam velikih španjolskih banaka (42 posto) i talijanski Fiat (7 posto). Država je dakle bila vlasnik, banke su financirale projekt, a Fiat je dao licence za proizvodnju svojih automobila i tehničku podršku.

Foto: Seat

Proizvodnja je pokrenuta 13. studenog 1953. godine u novoj tvornici u Barceloni. Seat je tada proizvodio samo jedan model. Bio je to Seat 1400, zapravo kopija Fiata 1400, nastalog tri godine ranije. Dnevno se proizvodilo samo pet primjeraka. Četiri godine kasnije pokrenuta je proizvodnja Seata 600. Bila je to Seatova kopija jednog od najpopularnijih i najmodernijih malih automobila tog vremena, Fiata 600. Ovaj auto kod nas je mnogo poznatiji kao 'Fićo' ili legendarna Zastava 750, a zanimljivo je da se u bivšoj državi počeo proizvoditi dvije godine ranije nego u Španjolskoj. Seat 600 je bio ogroman uspjeh i ovaj auto je motorizirao Španjolsku. Napravljeno je čak 800.000 primjeraka, a proizvodnja je trajala do 1973. (fićo se proizvodio čak do 1985. godine).



Do 1968. godine Seat je proizveo ukupno milijun auta, 1971. postao je najveća industrijska tvrtka u Španjolskoj, a 1974. je uz milijardu dolara prometa već postao osmi najveći automobilski proizvođač u Europi. Seat je do osamdesetih proizvodio isključivo kopije Fiatovih modela, a onda je krenuo i u razvoj vlastitih automobila. Bili su to Marbella, Ibiza, Ronda i Malaga, auti koji su i dalje bili zasnovani na Fiatu (modelima Panda i Ritmo) ali su imali samostalni dizajn i tehnologiju. S njima je Seat pokrenuo trend nazivanja auta po španjolskim gradovima i drugim geografskim pojmovima i krenuo u masovniji izvoz na druga europska tržišta. Ubrzo je prekinuta dugogodišnja suradnja s Fiatom i Seat je 1986. postao dio Volkswagen grupe.

Foto: Seat

Prvi automobil koji je razvijen pod Volkswagen grupom bio je Toledo 1991. koji je zabilježio velik uspjeh u Španjolskoj i diljem Europe. Dvije godine kasnije Seat je uz investiciju od preračunato 1,47 milijardi eura napravio novu tvornicu u Martorellu, blizu Barcelone gdje proizvode i danas. Pod Volkswagenom tvrtka je nastavila s ubrzanim rastom i razvojem. Do danas se ponuda modela umnogostručila, a od 2015. godine tvrtka bilježi najbrži rast i najbolje rezultate u svojoj povijesti.

Foto: Seat

Danas Seat ima čak 15.000 zaposlenih, a o tvrtki ovisi dodatnih 85.000 radnika. Najveći je Španjolski izvoznik, a prošle je godine imao promet veći od 11 milijardi Eura te je prodao 574.078 automobila. Zahvaljujući Seatu i drugim proizvođačima koji svoje tvornice imaju u Španjolskoj, ova država je danas drugi najveći europski proizvođač automobila, ispred Italije, Francuske i Velike Britanije. Jubilarni rođendan nije baš došao u najboljem trenutku, no Seat je nakon prolaska vrhunca pandemije korona virusa ponovo pokrenuo proizvodnju, a niti tijekom nje tvornice nisu potpuno mirovale. Naime, Seat je poput nekih drugih proizvođača proizvodio medicinske respiratore.