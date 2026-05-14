Šef Chat GPT-a na sudu: Musk je pokušao ubiti OpenAI, dvaput

Nakon višetjednog suđenja na kojem je opisan kao lažljivac, na klupu za svjedoke sjeo je i sam Sam Altman. Na pitanje kako se osjeća dok ga optužuju za krađu dobrotvorne organizacije, Altman je odgovorio: "Stvorili smo, uz tonu napornog rada, ovu izuzetno veliku dobrotvornu organizaciju i slažem se da je ne možete ukrasti. Gospodin Musk ju je, pretpostavljam, pokušao ubiti. Dvaput."

Altmanovo svjedočenje djelovalo je vjerodostojno, za razliku od nekih drugih svjedoka, barem prema pisanju The Verge. Primjerice, Elon Musk je tvrdio da ne gubi živce, da bi ih potom izgubio tijekom ispitivanja, dok se činilo da su izjave Shivon Zilis, majke njegove djece, u izravnoj suprotnosti s njezinim tekstualnim porukama. Iako je Altmanova reputacija bila na udaru, njegova verzija priče većinom je potkrijepljena dokumentima iz tog vremena.

Borba za kontrolu

Sukob je eskalirao kada se nakon pobjede OpenAI-jevog sustava u igri Dota 2 počelo razgovarati o osnivanju profitnog ogranka. "Gospodin Musk je čvrsto vjerovao da, ako ćemo osnovati profitnu tvrtku, on u početku mora imati potpunu kontrolu nad njom", svjedočio je Altman. Musk je, prema Altmanovim riječima, vjerovao da jedino on može donositi ispravne odluke.

Altmanu je to bilo neprihvatljivo, jer je OpenAI osnovan upravo s idejom da nitko ne bi samostalno kontrolirao opću umjetnu inteligenciju (AGI). Njegovu zabrinutost potvrdio je i odgovor koji je dobio kada je Muska pitao o planovima za nasljedstvo kontrole u OpenAI-ju, a koji je opisao kao odgovor "od kojeg se diže kosa na glavi". Musk je navodno rekao: "Nisam previše razmišljao o tome, ali možda bi kontrola trebala prijeći na moju djecu."

Prijetnje i Muskov odlazak

Pritisak se nastavio kada je Musk pokušao regrutirati Altmana i ključne istraživače u Teslu. Altman je to doživio kao "blagu prijetnju" da će Musk svoj AI plan provesti "s nama ili bez nas". Kasnije su na sudu prikazane poruke Muskovog šefa osoblja u kojima piše: "Ne sviđa mi se da OpenAI nastavi bez Elona. Radije bih ga onesposobio regrutiranjem vođa."

Nakon što Musk nije uspio preuzeti kontrolu, prekinuo je financiranje, što je OpenAI dovelo na "izuzetno kratak rok do bankrota". Njegov odlazak iz odbora, rekao je Altman, nanio je "ogromnu štetu kulturi organizacije", iako su neki osjetili i olakšanje.

Svrha suđenja: Kazna, a ne pobjeda

Tijekom unakrsnog ispitivanja, Muskov odvjetnik je više od deset minuta nabrajao sve koji su Altmana javno nazvali lažljivcem. Međutim, argumenti su mu često bili neuvjerljivi. Čini se da cilj ovog suđenja nije ni bio pravna pobjeda, već kažnjavanje Altmana i OpenAI-ja uništavanjem njihove reputacije.

U tome je Musk uvelike uspio. Učvrstio je u javnosti sliku Altmana kao nepouzdane osobe, što već ima stvarne posljedice. Wall Street Journal izvijestio je da su, pozivajući se na suđenje, razni republikanski državni odvjetnici zatražili istragu o Altmanovim ulaganjima. Iako je Altman na sudu možda i pobijedio, čini se da je Muskov osvetnički pohod tek počeo.

*uz korištenje AI-ja