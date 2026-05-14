Obavijesti

Tech

Komentari 0
NASTAVAK TECH SUĐENJA STOLJEĆA

Šef Chat GPT-a na sudu: Musk je pokušao ubiti OpenAI, dvaput

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Šef Chat GPT-a na sudu: Musk je pokušao ubiti OpenAI, dvaput
Foto: Staff

Drama u sudnici: Sam Altman optužen za krađu dobrotvorne organizacije! Elon Musk ga proziva i prijeti, a Altman se bori za kontrolu nad budućnošću AI-ja.

Admiral

Nakon višetjednog suđenja na kojem je opisan kao lažljivac, na klupu za svjedoke sjeo je i sam Sam Altman. Na pitanje kako se osjeća dok ga optužuju za krađu dobrotvorne organizacije, Altman je odgovorio: "Stvorili smo, uz tonu napornog rada, ovu izuzetno veliku dobrotvornu organizaciju i slažem se da je ne možete ukrasti. Gospodin Musk ju je, pretpostavljam, pokušao ubiti. Dvaput."

Altmanovo svjedočenje djelovalo je vjerodostojno, za razliku od nekih drugih svjedoka, barem prema pisanju The Verge. Primjerice, Elon Musk je tvrdio da ne gubi živce, da bi ih potom izgubio tijekom ispitivanja, dok se činilo da su izjave Shivon Zilis, majke njegove djece, u izravnoj suprotnosti s njezinim tekstualnim porukama. Iako je Altmanova reputacija bila na udaru, njegova verzija priče većinom je potkrijepljena dokumentima iz tog vremena.

KORPORATIVNO SUĐENJE PREŠLO U SF Suđenje Muska i Altmana skrenulo u jezivom smjeru: 'Svi bismo mogli umrijeti zbog AI-ja'
Suđenje Muska i Altmana skrenulo u jezivom smjeru: 'Svi bismo mogli umrijeti zbog AI-ja'

Borba za kontrolu

Sukob je eskalirao kada se nakon pobjede OpenAI-jevog sustava u igri Dota 2 počelo razgovarati o osnivanju profitnog ogranka. "Gospodin Musk je čvrsto vjerovao da, ako ćemo osnovati profitnu tvrtku, on u početku mora imati potpunu kontrolu nad njom", svjedočio je Altman. Musk je, prema Altmanovim riječima, vjerovao da jedino on može donositi ispravne odluke.

Altmanu je to bilo neprihvatljivo, jer je OpenAI osnovan upravo s idejom da nitko ne bi samostalno kontrolirao opću umjetnu inteligenciju (AGI). Njegovu zabrinutost potvrdio je i odgovor koji je dobio kada je Muska pitao o planovima za nasljedstvo kontrole u OpenAI-ju, a koji je opisao kao odgovor "od kojeg se diže kosa na glavi". Musk je navodno rekao: "Nisam previše razmišljao o tome, ali možda bi kontrola trebala prijeći na moju djecu."

OD ALATA DO POVJERENIKA Umirujuće ili uznemirujuće? ChatGPT ulazi u vaše živote i odnose preko ove nove opcije
Umirujuće ili uznemirujuće? ChatGPT ulazi u vaše živote i odnose preko ove nove opcije

Prijetnje i Muskov odlazak

Pritisak se nastavio kada je Musk pokušao regrutirati Altmana i ključne istraživače u Teslu. Altman je to doživio kao "blagu prijetnju" da će Musk svoj AI plan provesti "s nama ili bez nas". Kasnije su na sudu prikazane poruke Muskovog šefa osoblja u kojima piše: "Ne sviđa mi se da OpenAI nastavi bez Elona. Radije bih ga onesposobio regrutiranjem vođa."

Nakon što Musk nije uspio preuzeti kontrolu, prekinuo je financiranje, što je OpenAI dovelo na "izuzetno kratak rok do bankrota". Njegov odlazak iz odbora, rekao je Altman, nanio je "ogromnu štetu kulturi organizacije", iako su neki osjetili i olakšanje.

JE LI AI UVIJEK BIO ZLATNA KOKA KAO DANAS? Otkriveni mailovi iz 2018.: Evo što su šefovi Microsofta tada mislili o ulaganju u OpenAI
Otkriveni mailovi iz 2018.: Evo što su šefovi Microsofta tada mislili o ulaganju u OpenAI

Svrha suđenja: Kazna, a ne pobjeda

Tijekom unakrsnog ispitivanja, Muskov odvjetnik je više od deset minuta nabrajao sve koji su Altmana javno nazvali lažljivcem. Međutim, argumenti su mu često bili neuvjerljivi. Čini se da cilj ovog suđenja nije ni bio pravna pobjeda, već kažnjavanje Altmana i OpenAI-ja uništavanjem njihove reputacije.

U tome je Musk uvelike uspio. Učvrstio je u javnosti sliku Altmana kao nepouzdane osobe, što već ima stvarne posljedice. Wall Street Journal izvijestio je da su, pozivajući se na suđenje, razni republikanski državni odvjetnici zatražili istragu o Altmanovim ulaganjima. Iako je Altman na sudu možda i pobijedio, čini se da je Muskov osvetnički pohod tek počeo.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo je novi Starship: Najveća raketa ikad dobila niz poboljšanja, spremna je za let
MUSKOVA MEGARAKETA

VIDEO Ovo je novi Starship: Najveća raketa ikad dobila niz poboljšanja, spremna je za let

Nova verzija rakete, poznata kao Starship V3, visoka je impresivna 124 metra, što je čini najvišom i najsnažnijom raketom ikad izgrađenom. Ova iteracija donosi brojne nadogradnje s ciljem poboljšanja pouzdanosti, smanjenja mase i brze iskoristivosti
AI euforija diže azijske burze, SK Hynix na rubu 1000 milijardi
BURZE LUDUJU

AI euforija diže azijske burze, SK Hynix na rubu 1000 milijardi

SK Hynix, jedan od ljubimaca umjetne inteligencije na azijskim tržištima, na rubu je dosezanja tržišne kapitalizacije od 1.000 milijardi dolara, čime bi postala druga južnokorejska tvrtka nakon Samsunga koja je ušla u taj klub najvrijednijih
Instagram kopira Snapchat novom opcijom za slanje fotki
STIŽE INSTANTS

Instagram kopira Snapchat novom opcijom za slanje fotki

Instants se pozicionira kao izravan konkurent platformama poput Snapchata i BeReala, koje su svoju popularnost izgradile upravo na konceptu prolaznog, neispoliranog i sirovog sadržaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026